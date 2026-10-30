El escándalo político y judicial que rodea la presunta red de ‘sexocontratos’ continúa escalando hacia niveles de extrema gravedad, luego de que la periodista D’arcy Quinn revelara nuevos y perturbadores detalles en su espacio de La FM sobre el testimonio de Deicy Jiménez y el destino de las mujeres involucradas en la trama. De acuerdo con la información entregada por la comunicadora, el quiebre del silencio por parte de la testigo principal obedeció a un profundo temor por su vida, tras percatarse de que poseía información excesivamente delicada sobre las operaciones de la red.

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La declaración de Jiménez, que ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, detalla cómo operaba un esquema que involucraba a cerca de 48 mujeres en dinámicas de contratación estatal a cambio de favores sexuales. Sin embargo, el aspecto más alarmante expuesto en los “secretos” de la emisora radica en la misteriosa desaparición de una de las jóvenes que de manera habitual asistía a las fiestas organizadas en casas de seguridad ubicadas en sectores estratégicos de Bogotá como Teusaquillo y Corferias. Según la información ventilada, dicha participante dejó de ser vista en los círculos habituales, lo que desató una profunda preocupación sobre su integridad física y su paradero actual.

“Se ha ratificado todo lo dicho por Deicy Jiménez ante la Corte y la Fiscalía, pero lo grave es que ella justificó la ruptura de su silencio porque tenía miedo; pensó que sabía demasiado y que eso podría ser un riesgo para su vida… Además, nos preguntamos qué pasó con esa joven que siempre estaba en las fiestas y de la cual hoy nadie sabe su paradero”, señaló la periodista durante su intervención radial.

Este halo de zozobra llevó a que la testigo solicitara formalmente esquemas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), los cuales ya le habrían sido otorgados ante el evidente nivel de amenaza. Paralelamente, la investigación contempla nuevas líneas sobre los métodos de contacto utilizados para captar a las víctimas, incluyendo conexiones a través de plataformas digitales de contenido exclusivo como OnlyFans, donde se habrían establecido vínculos con algunos de los actores políticos salpicados.

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Polémicas y logros de Petro

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