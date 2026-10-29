El caso ocurrió en la madrugada del martes 27 de octubre, cuando la joven se encontraba abriendo la panadería de su familia, ubicada en el barrio La Primavera, en Guacarí, Valle del Cauca. Tres hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento, intimidaron al novio de Lizeth y a un trabajador y obligaron a la joven a subir a una camioneta Toyota Hilux gris oscura, como quedó registrado en un video.

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La alcaldesa de Guacarí, Leonora Abadía, confirmó que las imágenes de las cámaras son una de las pistas que revisan los investigadores para reconstruir la ruta de escape. Según la información divulgada, el vehículo fue visto en el sector de Guabitas, aunque las autoridades todavía deben establecer con precisión hacia dónde se dirigió y dónde podría estar la joven, informó El Tiempo.

Esta zona es considerada un nodo vial estratégico porque ofrece rutas rápidas de escape hacia la vía Panamericana o puede llevar a los vehículos hacia las carreteras rurales o trochas que conducen a la cordillera central.

Uno de los aspectos que llama la atención de las autoridades es que, según lo informado por la administración municipal, la familia no había recibido amenazas previas ni exigencias económicas. Tampoco se había reportado una comunicación de los captores para pedir dinero a cambio de la liberación de Lizeth.

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Por ahora, las circunstancias del secuestro no permiten confirmar quiénes estarían detrás del hecho ni cuál sería el móvil. Entre las líneas que se mencionan en la información conocida están la posible participación de estructuras armadas ilegales y la de redes delincuenciales. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades también analizan antecedentes de otros secuestros registrados en el Valle del Cauca, incluidos casos en los que grupos de delincuencia común habrían actuado en coordinación con estructuras armadas. Esos episodios sirven como contexto para la investigación, pero no prueban que exista una conexión con el caso de Lizeth.

Recompensa y búsqueda

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita localizar a la joven, identificar el recorrido de la camioneta y avanzar en la captura de los responsables. La Policía, el Ejército y el Gaula adelantan operativos en Guacarí y municipios cercanos, con controles en corredores urbanos y vías rurales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y habitantes de Guacarí y Buga han participado en velatones para pedir la liberación de Lizeth. El paradero de la joven sigue sin esclarecerse públicamente y las autoridades mantienen el llamado a entregar información que contribuya a encontrarla.

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