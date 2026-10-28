Un video de supervivencia de Jaime Cuitiva, un ganadero de 67 años secuestrado en San Vicente del Caguán, Caquetá, causó indignación por las condiciones en las que aparece. En las imágenes, el hombre está encadenado del cuello, los brazos y los pies mientras envía un mensaje a sus seres queridos.

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La grabación llegó a la familia a través de la emisora comunitaria Ecos del Caguán, que transmite desde ese municipio. Según la información difundida, Cuitiva fue secuestrado el pasado 15 de octubre y estaría en poder de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

“Quiero enviarles un saludo a mi esposa, hijos, amigos, familiares y a quienes pregunten por mí. De todas maneras, muchas gracias y hasta la presente estoy en las montañas de Colombia”, expresó el ganadero en el video.

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Las imágenes generaron reacciones de rechazo por las cadenas que lleva puestas. El caso también evocó episodios del conflicto armado colombiano en los que integrantes de las antiguas Farc mantenían encadenados a secuestrados para impedir que escaparan durante su cautiverio.

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Centro Nacional de Memoria Histórica pidió liberar al ganadero

D’Mar Córdoba, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, calificó de dolorosas las imágenes y cuestionó las condiciones en las que permanece Cuitiva.

“Este trato cruel e inhumano está prohibido por el derecho internacional humanitario”, afirmó Córdoba al referirse al secuestro del ganadero en Caquetá.

Esto es doloroso. Don Jaime Cutiva, ganadero de San Vicente del Caguán, Caquetá fue secuestrado hace varios días y así lo tienen. Encadenado en la selva. Este trato cruel e inhumano está ñ prohibido por el DIH. @Fedegan @ABDELAESPRIELLA @mindefensa https://t.co/KBJPrCStqU — D´Mar Córdoba (@dmarcordoba) October 28, 2026

La entidad también se pronunció en su cuenta oficial de X y exigió la liberación inmediata del hombre. En su mensaje, sostuvo que encadenar a una persona no constituye una prueba de supervivencia, sino un trato cruel e inhumano que contraviene las normas del derecho internacional humanitario.

Paloma Valencia y exministro de Agricultura reaccionaron

La situación también provocó pronunciamientos políticos. Paloma Valencia, excandidata presidencial por el Centro Democrático, lamentó que los colombianos sigan enfrentándose al secuestro y cuestionó la falta de sanciones contra quienes cometen estos delitos.

Por su parte, Juan Gonzalo Botero, exministro de Agricultura, pidió la liberación de Cuitiva y destacó que el ganadero y comerciante es una persona reconocida en la región.

Hasta la información difundida, las disidencias señaladas no se habían pronunciado sobre el caso. Aunque en la zona se habla de un posible secuestro con fines extorsivos, ese móvil no ha sido confirmado oficialmente.

La familia del ganadero continúa a la espera de su liberación, mientras las imágenes reavivan la preocupación por la persistencia del secuestro en el departamento.

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