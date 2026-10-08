Por: El Espectador

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Diana Milena Agudelo Salazar, identificada por las autoridades como alias “La Morocha”, fue enviada a prisión mediante medida de aseguramiento tras ser considerada la jefa seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, que pertenece a las disidencias de las Farc asociadas a alias “Calarcá”, según información publicada por El Espectador. Agudelo Salazar enfrenta una serie de cargos por delitos graves como concierto para delinquir agravado, secuestro y desplazamiento forzado, acusaciones que no aceptó al momento de su judicialización.

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La captura de Agudelo Salazar tuvo lugar el 6 de octubre en la vereda Zabaleta Alta, en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, durante una operación conjunta entre el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En dicha operación, las autoridades también detuvieron a Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira, considerados parte del esquema de seguridad de “La Morocha”, a quienes se les incautaron armas de fuego y munición.

Uno de los aspectos más relevantes de la operación fue el rescate de cinco menores de edad, quienes, conforme a declaraciones del comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto Sánchez, habrían sido reclutados por Agudelo Salazar para integrarse a las filas de la organización criminal. Este hecho fue destacado como un logro prioritario de la acción militar, pues los menores recuperaron su libertad y quedaron fuera de peligro.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó a Agudelo Salazar y a los dos capturados cargos que incluyen extorsión, terrorismo, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de secuestro y desplazamiento forzado. Ninguno de los involucrados aceptó su responsabilidad y seguirán detenidos mientras continúa el proceso judicial.

Dentro de los hechos específicos atribuidos a alias “La Morocha” figura el secuestro de una pareja señalada por oponerse a los intereses criminales de su grupo. Según la Fiscalía, estos ciudadanos fueron retenidos durante una reunión comunitaria y permanecieron cautivos durante 11 días antes de lograr escapar. Tras este incidente, les llegó la orden de abandonar la región junto a sus cuatro hijos.

Información de inteligencia militar citada por El Espectador indica que Agudelo Salazar tendría una trayectoria criminal de ocho años y está relacionada con el reclutamiento de menores, así como la coordinación de actos de extorsión, homicidio y desplazamiento forzado. También se le sindica de impartir instrucciones para un paro armado y de obligar a campesinos a incrementar cultivos ilícitos de coca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué alias “La Morocha” fue capturada y cuáles son los delitos que se le imputan?

Alias “La Morocha” fue capturada porque las autoridades la señalan como líder seudopolítica de las disidencias de las Farc asociadas a alias “Calarcá”, responsable de organizar actividades ilícitas como extorsión y reclutamiento de menores. Según la Fiscalía, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro, desplazamiento forzado, terrorismo y tráfico ilegal de armas, entre otros delitos.

¿Qué funciones cumplía alias “La Morocha” dentro de la estructura criminal?

De acuerdo con El Espectador, Agudelo Salazar era la encargada de organizar la base social y buscar recursos para la estructura Rodrigo Cadete, además de imponer normas a las comunidades, coordinar extorsiones y reclutamientos. También está vinculada con la organización de paros armados y con actos de desplazamiento forzado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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