La Fiscalía General de la Nación ya definió la fecha en la que se hará la audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego, dentro de la investigación por hechos que habrían ocurrido en un contexto laboral.

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La diligencia se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde, ante un juez de control de garantías. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la audiencia será pública.

Durante la diligencia, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará a Orrego los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

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La definición de la fecha representa un nuevo paso dentro de un proceso que ya había avanzado con la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía. Ahora, el periodista deberá comparecer ante un juez, escenario en el que el ente investigador expondrá formalmente los hechos que le atribuye y la calificación jurídica de los mismos.

¿Qué se sabe de la investigación contra Ricardo Orrego?

La investigación está relacionada con una denuncia por presuntos hechos de carácter sexual que habrían ocurrido en el contexto laboral. El caso llegó a una instancia en la que la Fiscalía considera que existen elementos para llevar a cabo una imputación ante un juez de control de garantías.

En este caso, los delitos anunciados por el ente investigador son acoso sexual y acto sexual violento. Será durante la audiencia cuando la Fiscalía presente ante el juez los elementos y hechos que sustentan su actuación.

Defensa de Ricardo Orrego mantiene su posición

La defensa de Ricardo Orrego ha sostenido que el periodista acudirá a la audiencia y que mantiene su posición de inocencia frente a los señalamientos.

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