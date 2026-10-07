Alejandro Ordóñez reapareció este miércoles 7 de octubre en el escenario público con su primera intervención como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que asumió en septiembre y que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque.

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Ante el Consejo Permanente de la organización, el exprocurador presentó algunos de los principios que, según explicó, orientan la política exterior del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Su discurso estuvo marcado por referencias a la fe, la familia, la seguridad, el cumplimiento de la ley y lo que denominó la “batalla cultural”.

Ordóñez sostuvo que la política exterior no puede entenderse separada de la visión de país de la actual administración. En ese sentido, señaló que la llamada “Patria Milagro” tiene entre sus fundamentos la fe y la creencia en Dios como “fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas”.

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El embajador también ubicó a la familia como “núcleo fundamental de la sociedad” y mencionó entre los principios del Gobierno el imperio de la ley, el castigo de la delincuencia y el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción.

Ordóñez habló de una “contrarrevolución cultural”

Uno de los puntos centrales de la intervención fue precisamente la denominada “batalla cultural” que promueve el Gobierno De La Espriella.

Ordóñez afirmó que esa apuesta busca recuperar el valor de la familia, el amor por la patria y la creencia en Dios, además de restaurar lo que calificó como principios y valores fundacionales de la sociedad.

Según el embajador, esta estrategia constituye una “contrarrevolución cultural” orientada a recuperar los valores tradicionales y convertirlos nuevamente en un eje de la acción gubernamental. A su juicio, ese proceso está relacionado con los objetivos de seguridad, prosperidad y cohesión social planteados por la administración.

El funcionario resumió esos planteamientos en un tríptico: “Dios, patria y familia”.

Al terminar su intervención, además, Ordóñez hizo referencia a una frase que suele utilizar el presidente De La Espriella en sus discursos y pronunciamientos. “Desde esta casa de las Américas, levanto mi voz en defensa de nuestros principios fundacionales y digo: viva Cristo Rey”, afirmó.

Ordóñez volvió a la embajada de Colombia ante la OEA

El exprocurador se posesionó como embajador el 15 de septiembre ante el canciller Omar Bula. La Cancillería confirmó que se trata de su segunda etapa al frente de la misión colombiana ante la OEA, después de haber ocupado el cargo entre 2018 y 2022.

Antes de regresar a Washington, Ordóñez completó los trámites administrativos y posteriormente presentó sus credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Su regreso a la diplomacia marca también su vuelta a un cargo público después de varios años fuera del escenario político nacional. Ahora, desde la representación de Colombia ante el organismo internacional, tendrá entre sus funciones ejecutar la política exterior del país en los asuntos multilaterales correspondientes a su misión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.