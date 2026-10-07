Por: El Espectador

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El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, presentó la visión de política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella en una intervención de menos de diez minutos ante representantes del organismo. De acuerdo con la información de El Espectador, Ordóñez destacó que el eje central de la estrategia internacional de Colombia será la búsqueda de "la seguridad hemisférica", recalcando la disposición del Estado colombiano para sumarse y contribuir en iniciativas interamericanas orientadas a ese objetivo.

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Durante el discurso, Ordóñez señaló que durante años, fenómenos como el narcoterrorismo y el crimen transnacional organizado fueron minimizados por "una visión miope" que, según él, no percibió el daño estructural que ocasionaron en la cultura, sociedad e instituciones nacionales. Insistió además en que ese periodo "ha terminado", y aseguró que el gobierno de De la Espriella está impulsando "la recuperación del control del territorio" y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en áreas de inteligencia, tecnología y capacidad operativa. Este enfoque, afirmó, permitiría reconstruir alianzas estratégicas con países afines en valores, y rechazar a los regímenes autoritarios que desestabilizan los intereses de Colombia en la región.

En otro momento clave de su intervención, Ordóñez expresó críticas hacia el funcionamiento de organismos multilaterales, subrayando que la OEA debe "desideologizar sus decisiones" y actuar únicamente dentro de las competencias otorgadas por los Estados miembros. Según sus palabras, el organismo no puede reemplazar a las instituciones nacionales ni asumir sus funciones. Advirtió, además, sobre el peligro de instrumentalizar sus mecanismos de protección de derechos humanos para intervenir en asuntos internos de los países, lo que llamó "litigio estratégico".

Este punto cobra especial relevancia recordando el antecedente de la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ejecutada por Ordóñez cuando era procurador. Más adelante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló contra el Estado colombiano, considerando que se violaron los derechos políticos de Petro.

Por último, el embajador reiteró que la política exterior bajo De la Espriella se fundamenta en la fe, la familia como núcleo social, el imperio de la ley, el castigo a la delincuencia y el uso legítimo de la fuerza. Para Ordóñez, todos esos principios se resumen en el tríptico de "Dios, patria y familia", una consigna que sostuvo ha inspirado este nuevo rumbo y que quedó reflejada incluso en la frase final de su intervención: "viva Cristo Rey".

Esta es la primera presentación pública de Ordóñez como embajador en la OEA bajo el actual gobierno, pese a que ya había ocupado el cargo en un gobierno anterior, y su discurso marca el énfasis en valores religiosos y culturales como directriz diplomática. Según El Espectador, aunque el gobierno ha sido crítico de los organismos multilaterales, ha decidido mantener la participación de Colombia en estos espacios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la visión de política exterior de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, según Alejandro Ordóñez ante la Organización de Estados Americanos, prioriza la seguridad hemisférica, la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la reconstrucción de alianzas estratégicas con países que comparten valores similares. Además, la administración actual enfatiza principios como la fe, la familia, el respeto a la ley y el uso legítimo de la fuerza, en una apuesta definida por la defensa de la moral y el rechazo de regímenes autoritarios.

¿Por qué Alejandro Ordóñez criticó a los organismos multilaterales como la OEA?

De acuerdo con lo expuesto por El Espectador, Alejandro Ordóñez argumentó que la Organización de Estados Americanos debe evitar decisiones ideológicas y respetar los límites de sus competencias, para no sustituir a las instituciones nacionales. Además, advirtió sobre los riesgos de utilizar mecanismos de protección de derechos humanos como herramientas de intervención en asuntos internos, una práctica identificada como "litigio estratégico".

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.