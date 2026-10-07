Por: EL PILON SA

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La segunda temporada de lluvias en Colombia avanza en medio de condiciones meteorológicas que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha señalado como tipo El Niño. Según el comunicado especial número 111 publicado el 6 de octubre de 2026, el Ideam advirtió que, aunque este fenómeno suele asociarse con una reducción de las precipitaciones, la temporada de lluvias no se suspende en el país. En particular, para los departamentos del Cesar y La Guajira, ubicados en la región Caribe, el Ideam confirmó que persistirán precipitaciones propias de la época, aunque los volúmenes acumulados podrían ser inferiores al promedio tradicional para muchas zonas.

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Esta temporada lluviosa, de acuerdo con el Ideam, inicia a finales de septiembre y se intensifica durante octubre y noviembre, meses en los que históricamente se presentan mayores probabilidades de precipitación, especialmente en las regiones Andina y Caribe. A pesar de la consolidación de las condiciones de El Niño, el organismo enfatizó que pueden ocurrir lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, aunque el total acumulado de precipitaciones mensuales resulte menor al registrado en otros años.

En su informe técnico diario número 280, actualizado al mediodía del 7 de octubre, el Ideam pronosticó lluvias que varían entre moderadas y fuertes, junto con tormentas eléctricas sectorizadas, en varios sectores del norte, occidente y sur del Cesar, así como en el centro y sur de La Guajira, durante la tarde y la noche de esa jornada. Además, en la mañana ya se habían presentado precipitaciones considerables en La Guajira, con relevancia en los sectores centro y oriente, según el reporte de la entidad.

Por otro lado, el informe también señaló niveles bajos en el río Magdalena, particularmente en tramos que atraviesan los municipios de Gamarra y La Gloria, dentro del departamento del Cesar. Lo anterior muestra que menores acumulados de lluvia no implican ausencia total de aguaceros o eventos extremos, sino que la predicción climática se fundamenta en la cantidad total registrada y su comparación con promedios históricos. El Ideam subraya que pueden darse lluvias intensas y tormentas eléctricas aisladas a pesar de un descenso general en las precipitaciones.

A pesar de la previsión de acumulados menores, los riesgos derivados de las lluvias persisten. El Ideam advirtió que la temporada puede propiciar lluvias intensas, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales, dependiendo de las condiciones específicas de cada territorio. El organismo continuará monitoreando las condiciones océano-atmosféricas y reportando información técnica tanto al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como a las autoridades locales, con el fin de fortalecer la prevención y la planificación ante posibles emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos asociados a la temporada de lluvias en Cesar y La Guajira según el Ideam?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante esta temporada se incrementa la probabilidad de lluvias intensas, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales en Cesar y La Guajira. Estos riesgos varían dependiendo de las características particulares de cada región, por lo que el Ideam recomienda a autoridades y ciudadanos mantener atención a los boletines oficiales y prepararse ante eventuales emergencias.

¿Por qué puede llover durante El Niño, según el Ideam?

Aunque el fenómeno El Niño suele asociarse con menos lluvias, el Ideam aclara que este evento no implica la ausencia total de precipitaciones. Pueden presentarse lluvias fuertes y tormentas eléctricas aisladas, incluso si el balance mensual es inferior al promedio histórico. La entidad explica que la predicción climática compara acumulados y promedios de lluvia, pero ciertos eventos intensos pueden continuar sucediendo, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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