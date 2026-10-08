De la Espriella Lawyers rechazó categóricamente las afirmaciones publicadas por Las2Orillas el 5 de octubre de 2026, en las que se señalaba una supuesta “red de alianzas” entre la firma y Rojas Fiallo Consultores & Abogados para la defensa de Ricardo Orrego.

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A través de un comunicado, la firma aseguró que dicha información es falsa y negó que exista o haya existido algún tipo de relación contractual, alianza comercial, acuerdo profesional, asociación estratégica, mandato conjunto, integración empresarial o colaboración entre ambas firmas relacionada con ese caso.

De la Espriella Lawyers también negó haber proporcionado estrategia jurídica, asesoría reputacional o respaldo institucional a la defensa de Orrego y aseguró que mantiene independencia y autonomía profesional en todos sus asuntos.

La firma señaló que esperó una rectificación de Las2Orillas, pero afirmó que esta no se ha producido.

Por ello, cuestionó que se publiquen como hechos comprobados afirmaciones que, según indicó, no fueron debidamente investigadas, verificadas ni contrastadas con las partes involucradas.

Finalmente, De la Espriella Lawyers manifestó que adelantará las acciones legales que considere pertinentes para proteger su buen nombre y reputación, respaldando su postura en sus 25 años de trayectoria y en principios de rigor jurídico, independencia y respeto por la ley.

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