Por: EL PILON SA

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La Fiscalía General de la Nación informó que buscará llevar ante un juez al periodista deportivo Ricardo Orrego, a quien le imputará cargos por presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento. De acuerdo con los anuncios oficiales, la investigación está basada en denuncias hechas por cinco presuntas víctimas, quienes aseguran que los hechos ocurrieron entre los años 2012 y 2024. La entidad no ha revelado públicamente los detalles de las situaciones específicas que le serán atribuidas a Orrego durante la audiencia. Sin embargo, el proceso judicial ya ha desencadenado consecuencias laborales para el comunicador, quien fue removido de su cargo en Caracol Televisión tras la difusión de las denuncias.

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Luego de conocerse la citación, la defensa de Ricardo Orrego manifestó, a través de un comunicado emitido el 2 de octubre, que el periodista se encuentra dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades. De acuerdo con el documento citado, Orrego “acudirá a las diligencias para las cuales sea requerido y ejercerá sus derechos, aportando la información y los elementos que correspondan para contribuir al esclarecimiento de los hechos”. La apoderada legal señaló que es fundamental que, durante las audiencias, se expongan de manera clara y detallada los hechos que justifican la investigación, permitiendo así que su representado pueda ejercer oportunamente su derecho a la defensa.

Enfatizando en el contexto judicial, la defensa explicó que la formulación de imputación es una etapa más dentro del proceso penal y no representa, en sí misma, una declaración de responsabilidad ante la justicia. Por ello, solicitó que el trámite judicial se lleve a cabo respetando los derechos fundamentales de las partes: la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, garantías propias del sistema penal colombiano. De acuerdo con los hechos expuestos en los comunicados y en las declaraciones citadas por la Fiscalía, la situación de Orrego ha generado un debate público significativo, especialmente después de que la empresa en la que laboraba anunciara la terminación de su contrato en marzo de 2024. Hasta el momento, Ricardo Orrego se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y no ha vuelto a hacer apariciones públicas relacionadas con su carrera como periodista y presentador deportivo.

¿De qué trata la investigación contra Ricardo Orrego y quiénes son las partes involucradas?

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación involucra a Ricardo Orrego, quien enfrenta señalamientos por presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento tras denuncias hechas por cinco presuntas víctimas. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2012 y 2024, según el ente acusador. La defensa del periodista, por su parte, insiste en la presunción de inocencia y en la necesidad de garantías para ejercer el derecho a la defensa.

¿Qué significa la formulación de imputación en el proceso penal colombiano?

La formulación de imputación, según la información expuesta por la defensa de Ricardo Orrego, es un acto procesal en el que el fiscal presenta formalmente cargos ante un juez, pero esto no implica que exista, en este momento, una declaración de culpabilidad. Es una etapa inicial que permite que el investigado conozca las acusaciones y pueda ejercer sus derechos procesales, como la defensa y la presunción de inocencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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