La firma De la Espriella Lawyers anunció que emprenderá acciones legales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, luego de los cuestionamientos que hizo la congresista sobre un presunto conflicto de interés relacionado con el actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez Reyes.

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En un comunicado divulgado este martes 17 de noviembre, el bufete rechazó las afirmaciones de la congresista y pidió a las autoridades investigar cómo información tributaria que considera reservada llegó a conocimiento de terceros y fue divulgada públicamente.

La controversia gira alrededor de una solicitud de facilidad de pago que la sociedad De la Espriella Lawyers Enterprise SAS habría gestionado ante la Dian, con la intervención de Velásquez Reyes cuando todavía ejercía como abogado.

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La firma sostiene que las actuaciones cuestionadas ocurrieron durante la administración anterior de la entidad tributaria y antes de que su actual director asumiera el cargo.

Este es el comunicado:

#Comunicado 🔵 | DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechaza categóricamente los señalamientos sin sustento de la representante María Fernanda Carrascal y anuncia acciones legales frente a sus actuaciones. La Firma solicita a las autoridades investigar la posible violación de la reserva tributaria y esclarecer cómo información de carácter reservado llegó a conocimiento de terceros. Asimismo, la Firma reitera que es una sociedad privada e independiente del Gobierno Nacional (sin participación societaria ni directiva del presidente Abelardo De La Espriella) y recuerda que la propia DIAN aclaró que las actuaciones cuestionadas ocurrieron en la administración anterior. @CarSanCor777 Leer comunicado completo 👇 — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) November 18, 2026

¿Por qué María Fernanda Carrascal cuestionó a De la Espriella Lawyers?

La representante María Fernanda Carrascal puso bajo la lupa la relación entre el actual director de la Dian y la firma de abogados fundada por el hoy presidente Abelardo de la Espriella.

Según la información divulgada por la congresista, Andrés Felipe Velásquez Reyes habría recibido un poder para representar a De la Espriella Lawyers Enterprise SAS en una solicitud de facilidad de pago ante la autoridad tributaria.

Carrascal aseguró que el abogado presentó el trámite el 3 de julio de 2026 y señaló que las obligaciones pendientes de la sociedad por concepto de IVA y retenciones en la fuente rondaban los 1.300 millones de pesos.

El cuestionamiento de la congresista se concentró en que Velásquez Reyes pasó de representar jurídicamente a la firma en un trámite ante la Dian a ocupar la dirección de esa misma entidad. Por ello, pidió explicaciones sobre un posible conflicto de interés.

Qué respondió la Dian sobre el acuerdo de pago de la firma

Ante los cuestionamientos, la Dian emitió un pronunciamiento en el que explicó que la solicitud de facilidad de pago de De la Espriella Lawyers Enterprise SAS fue presentada y aprobada durante la administración anterior.

La entidad indicó que el actual director, Andrés Felipe Velásquez Reyes, tomó posesión el 12 de agosto de 2026. También precisó que la aprobación de facilidades de pago y la revisión de esos expedientes no son funciones que correspondan al director general, sino a funcionarios de las direcciones seccionales de impuestos.

La Dian agregó que los expedientes relacionados con los procedimientos de cobro están protegidos por reserva legal, de acuerdo con el artículo 849-4 del Estatuto Tributario. Esa disposición restringe el acceso a los documentos a los contribuyentes, sus apoderados y las personas autorizadas por la ley.

La entidad sostuvo, además, que las solicitudes de los contribuyentes son evaluadas bajo los mismos criterios normativos, técnicos y procedimentales.

De la Espriella Lawyers pidió investigar posible violación de reserva tributaria

En su comunicado, la firma aseguró que las afirmaciones de Carrascal no corresponden a la realidad de los hechos y anunció que ejercerá las acciones legales correspondientes frente a las actuaciones de la representante.

El bufete también solicitó a las autoridades competentes esclarecer el origen de la información divulgada, las circunstancias en las que habría sido obtenida y las eventuales responsabilidades.

Uno de los argumentos centrales de su respuesta es que el artículo 849-4 del Estatuto Tributario restringe el acceso a los expedientes que se encuentran en etapa de cobro. Por eso, considera necesario investigar cómo esos datos llegaron a manos de terceros.

La sociedad también respondió a las insinuaciones sobre un posible conflicto de interés y reiteró que el presidente Abelardo de la Espriella no es socio ni accionista de la firma, ni participa en sus decisiones administrativas o directivas.

“De la Espriella Lawyers es una sociedad privada, autónoma e independiente del Gobierno Nacional”, señaló el comunicado, firmado por Ana María Araque, directora de Comunicaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.