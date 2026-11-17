El ministro de Justicia aseguró que el proyecto del buque cárcel sigue adelante y anticipó que el presidente Abelardo de la Espriella anunciará próximamente dónde estarán las primeras cárceles con pabellones de máxima seguridad. El Gobierno también busca alternativas para financiar estas obras.

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El proyecto del buque cárcel sigue en los planes del Gobierno y el ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó detalles sobre los avances de esta iniciativa, que hace parte de las promesas de seguridad penitenciaria del presidente Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención en el Congreso, el funcionario fue contundente al referirse a la propuesta: “El buque cárcel va”. Según explicó, ya existen avances en las conversaciones con el Ministerio de Defensa y también se han abierto diálogos con la Defensoría del Pueblo para abordar los aspectos relacionados con el proyecto.

Cancino señaló que su intención es que las medidas de seguridad en las cárceles vayan de la mano con el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, afirmó que su política tendrá las garantías y los derechos humanos como prioridades, sin dejar de lado las estrategias para combatir el crimen y evitar la reincidencia dentro de los establecimientos penitenciarios.

Pero el anuncio no quedó ahí. El ministro anticipó que el presidente De la Espriella comunicará próximamente cómo estará estructurado el proyecto de las nuevas cárceles y dónde quedarán los primeros establecimientos con pabellones de máxima seguridad, una de las propuestas que el mandatario presentó durante su campaña.

Gobierno busca plata para construir nuevas cárceles

Uno de los obstáculos para sacar adelante estas iniciativas es la financiación. Cancino reconoció que los recursos públicos son limitados, aunque aseguró que el Gobierno está buscando alternativas para que las obras no dependan exclusivamente del presupuesto nacional.

“Y por último, plata no hay, preocupación no hay, hay ocupación”, expresó el ministro en el Congreso.

Entre las opciones que estudia el Gobierno está el modelo de asociaciones público-privadas (APP), que ya se contempló para el proyecto de una cárcel en Medellín, Antioquia, destinada también a personas sindicadas y que, según Cancino, pronto será inaugurada.

Adicionalmente, el funcionario mencionó el derecho de superficie y otras figuras jurídicas que permitirían aprovechar los bienes ociosos de la Nación. La idea es hacer un inventario y avalúo de esas propiedades para encontrar mecanismos que faciliten la construcción de los nuevos establecimientos penitenciarios sin trasladar toda la carga económica al Estado.

Por ahora, el Gobierno mantiene sobre la mesa tanto el buque cárcel como las nuevas prisiones de máxima seguridad, mientras avanza en los acuerdos institucionales y en la búsqueda de recursos para concretar los proyectos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.