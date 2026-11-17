Por: El Espectador

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Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Hollman Felipe Morris Rincón del delito de acto sexual violento agravado, debido a su supuesta responsabilidad en una agresión contra la periodista María Antonia García de la Torre en Madrid, España. Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron después de la asistencia de García a un encuentro de comunicadores en la capital española, donde buscaba entrevistar a Morris, quien promocionaba un documental. Se indicó que, en un establecimiento comercial, Morris, "en posible estado de embriaguez habría ejercido comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer". El acusado no aceptó el cargo durante la audiencia de imputación.

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María Antonia García, en el momento en que se notificó la fecha de dicha audiencia, señaló en sus redes sociales que este paso representaba "una etapa crucial dentro del proceso judicial". García recalcó que su denuncia, presentada en 2019, ha sido una lucha personal y legal, sumando que el proceso puede sentar un precedente positivo para las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. Además, expresó que un eventual fallo condenatorio fortalecería el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en estos casos.

El caso estuvo archivado desde octubre de 2022 hasta abril de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reabrió la investigación, según información divulgada por El Espectador. La Fiscalía argumentó que la conducta atribuida a Morris constituye una presunta expresión de violencia basada en género, afectando la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la periodista. Esta investigación es liderada por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación de violencias basadas en género en medios de comunicación.

Por su parte, la defensa de Morris sostiene que la denuncia de García se apoya en mensajes divulgados en redes sociales y que, según los abogados del acusado, estos revelan una relación de cercanía y aprecio. Argumentan que la denuncia resulta incoherente porque en dichos mensajes hay muestras de admiración. No obstante, en una entrevista con El Tiempo, García describió en detalle los hechos ocurridos en Madrid en 2011 cuando trabajaba para el diario El Mundo. Asegura que Morris la agredió físicamente sin su consentimiento y que otras personas estaban presentes en el lugar. Afirmó también que el acusado admitió lo sucedido en una entrevista con Vicky Dávila en W Radio.

¿Por qué la Fiscalía reabrió la investigación contra Hollman Morris?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía reabrió el caso porque consideró que existían elementos suficientes para continuar la investigación. El caso estuvo archivado desde octubre de 2022 hasta abril de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia retomó la investigación bajo el enfoque de violencia basada en género.

¿Qué implica el delito de acto sexual violento agravado según la acusación?

La Fiscalía sostiene que el delito de acto sexual violento agravado se refiere a la comisión de comportamientos sexuales utilizando la fuerza y sin consentimiento de la víctima. En este caso, se argumenta que la conducta denunciada por García afectó su libertad e integridad sexual, constituyendo una presunta forma de violencia basada en género, de acuerdo con la acusación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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