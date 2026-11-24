La percepción sobre Abelardo De La Espriella fue uno de los aspectos evaluados en una nueva medición de opinión pública en Colombia. El estudio de DatAnálisis, revelado por El Tiempo, encontró que el presidente tiene una imagen favorable del 52 % de los encuestados, mientras que el 39,6 % manifestó una opinión desfavorable sobre él.

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El sondeo se llevó a cabo entre el 14 y el 22 de noviembre de 2026 y consultó a 5.133 personas en 41 municipios del país. La medición también examinó la manera en que los ciudadanos califican el desempeño del Gobierno en diferentes asuntos de interés nacional, así como las expectativas que tienen frente a los próximos meses de administración.

Al revisar las respuestas sobre la gestión presidencial aparece otro resultado: el 51,5 % dijo aprobar el trabajo de De La Espriella, frente a un 43 % que expresó su desaprobación. Aunque los porcentajes son cercanos a los registrados en la pregunta sobre imagen, se trata de indicadores diferentes, pues uno mide la percepción sobre el mandatario y el otro la evaluación de sus decisiones de gobierno.

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La encuesta también indagó por los motivos detrás de esas respuestas. Entre quienes respaldan la administración, las acciones contra la delincuencia y la inseguridad aparecen como la principal razón mencionada, seguidas por el enfrentamiento a los grupos armados y al narcotráfico.

Seguridad y lucha contra la corrupción, entre los aspectos mejor calificados

DatAnálisis consultó a los participantes por la gestión del Gobierno en 15 asuntos de la coyuntura nacional. Los resultados muestran que seguridad y orden público, lucha contra la corrupción, relaciones internacionales, atención de la emergencia por el terremoto y educación estuvieron entre los temas con mejores calificaciones.

En materia de seguridad, el 52,5 % de los encuestados consideró buena la gestión presidencial. En contraste, el 29,1 % la calificó como mala y el 18,4 % respondió que era regular.

La lucha contra la corrupción también recibió una valoración favorable: el 51,6 % calificó positivamente el manejo del Gobierno en ese frente, mientras que el 32,2 % lo consideró malo y el 16,2 % regular. En relaciones internacionales, la calificación buena llegó al 48,1 %.

La respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto fue otro de los puntos incluidos en el estudio. En ese aspecto, el 46,4 % de los consultados valoró positivamente la actuación del Ejecutivo, mientras que el 39,9 % expresó una opinión negativa y el 13,6 % la calificó como regular.

Costo de vida y pobreza concentran las mayores críticas

En el otro extremo de la medición aparecen asuntos económicos y sociales. La gestión relacionada con pobreza y desigualdad obtuvo la calificación negativa más alta: el 48,2 % de los participantes consideró que el Gobierno ha tenido un desempeño malo en ese campo.

El costo de vida y la inflación también figuran entre los puntos con mayor inconformidad. El 47,9 % calificó negativamente la actuación del Ejecutivo en ese asunto, frente a un 26,5 % que la consideró buena y un 25,7 % que respondió que era regular.

En salud, el 46,9 % manifestó una valoración desfavorable. La generación de empleo y la agricultura y el desarrollo rural también quedaron entre los sectores con resultados menos favorables para la administración.

Estos datos muestran que la evaluación del Gobierno no es uniforme: mientras las acciones relacionadas con seguridad y lucha contra la corrupción reciben mayores porcentajes de calificación positiva, los asuntos que afectan las condiciones económicas y sociales de los hogares concentran una parte importante de las respuestas negativas.

Así cambia la evaluación del presidente entre las regiones

La medición también examinó las diferencias territoriales en la aprobación de la gestión. Antioquia y el Eje Cafetero registraron el porcentaje más alto, con 58,5 % de aprobación y 35,5 % de desaprobación.

En la región Centro-Sur, Llanos y Amazonía, la aprobación llegó al 53,9 %, mientras que en Centro-Oriente fue del 53,3 %. Para el Caribe, el resultado fue de 51,8 % de respaldo y 44,4 % de desaprobación. En Bogotá, por su parte, el 50,3 % aprobó la gestión y el 44,4 % la desaprobó.

El comportamiento fue diferente en el Pacífico. Allí, el 54,1 % de los consultados desaprobó la gestión presidencial y el 39,2 % la aprobó. Fue la única región en la que la valoración negativa superó a la positiva.

Dicho resultado representa un incremento frente a la medición de AtlasIntel y Bloomberg, publicada el 13 de noviembre de 2026 en Semana. En ese sondeo, el 48,3 % de los consultados aprobó la gestión de De La Espriella. Esto supone un aumento de 3,2 puntos porcentuales en la aprobación presidencial.

Más de la mitad cree que el desempeño del Gobierno puede mejorar

DatAnálisis también preguntó por las expectativas de los ciudadanos frente al rumbo de la administración durante los próximos meses. El 56,2 % considera que el desempeño de De La Espriella mejorará, mientras que el 24,8 % cree que empeorará.

Otro 13,1 % piensa que la gestión seguirá igual de mal y el 3 % espera que se mantenga igual de bien. Estas respuestas muestran cómo los participantes proyectan el futuro del Gobierno, más allá de la calificación que le dieron en el momento de la encuesta.

El estudio incluyó, además, una pregunta sobre el conocimiento de las obras, programas y resultados de la administración. El 43,9 % afirmó conocer o haber escuchado sobre alguna iniciativa del Gobierno, mientras que el 56,1 % dijo no tener presente ninguna.

Entre las acciones más recordadas aparecen la mejora en seguridad, mencionada por el 15 %; la lucha contra la delincuencia, con 7,8 %; las ayudas a los afectados por el terremoto, con 6,1 %; y la ofensiva contra la guerrilla, con 5,3 %.

De esta manera, la encuesta presenta distintos indicadores sobre la percepción ciudadana: la imagen personal del presidente, la aprobación de su gestión, la evaluación de políticas específicas y las expectativas frente a su desempeño.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.