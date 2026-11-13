Una completa radiografía sobre la temperatura política, social y económica de Colombia quedó al descubierto tras la publicación del informe Latam Pulse de octubre de 2026, una iniciativa conjunta desarrollada por la firma de analítica AtlasIntel y el medio global Bloomberg, replicado por Semana. La medición, construida a partir de una muestra robusta de 3.015 encuestados en todo el territorio nacional bajo la metodología de reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR), detalla los niveles de aprobación del presidente Abelardo De La Espriella, las principales preocupaciones ciudadanas y la percepción sobre el rumbo del país.

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Este estudio se consolida como la tercera encuesta dada a conocer en menos de dos días para medir la gestión del actual mandatario, sumándose a los recientes sondeos publicados por Cifras y Conceptos y por IA Electoral, en los cuales el jefe de Estado también obtuvo favorables resultados. En lo referente a su desempeño institucional, la medición de AtlasIntel y Bloomberg señala que el presidente Abelardo De La Espriella registra un 48,3% de aprobación, frente a un 46,0% de desaprobación y un 5,7% de encuestados que prefirió no emitir concepto. Al indagar por la calificación general de su administración, el 46,6% de los ciudadanos la evalúa como excelente o buena, el 40,6% la cataloga como mala o muy mala, y un 12,7% la califica como regular.

El informe también mapea los problemas más apremiantes que perciben los colombianos en la actualidad, encabezados por la corrupción con el 48,4% de las menciones. A esta problemática le siguen de cerca la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico (39,1%), la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades (33,8%), el estado del sistema de salud (31,0%), la situación económica y la inflación (23,1%), y las deficiencias del sistema judicial (18,3%).

Esta es la encuesta:

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co_latam_pulse_atlas__bloomberg_10_2026_70409940a06175e4.pdf by jtoror

En cuanto al pulso de la imagen favorable de los principales actores del escenario público nacional, el estudio ubica al presidente de la República con un 48% de positividad y un 47 % de negatividad, seguido de cerca por el exmandatario Gustavo Petro (46% de imagen positiva y 47% negativa) y José Manuel Restrepo (45% positiva y 44% negativa). La medición de octubre consolida así un panorama de profundos retos institucionales y económicos en el arranque del nuevo ciclo gubernamental.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.