La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, quien se encontraba privada de la libertad tras ser interceptada en el municipio de Saravena (Arauca), reapareció este viernes en una prueba de supervivencia difundida por sus captores. La oficial, adscrita al Grupo de Caballería Mediano N.° 18, fue secuestrada en el casco urbano de la localidad por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, un plagio que las autoridades atribuyen al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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En la grabación, cuya duración supera los dos minutos, la uniformada emite un sentido llamado al Gobierno nacional para que se priorice una salida negociada y de carácter estrictamente humanitario que permita su liberación, manifestando además su profunda preocupación ante la posibilidad de que la Fuerza Pública ejecute un operativo de rescate militar. Dirigiéndose directamente al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y al ministro de Defensa, Jorge Mora, la oficial suplicó cautela en las decisiones que puedan comprometer su integridad.

“Sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor”, expresó Pantoja en uno de los apartes del video divulgado por la estructura armada ilegal.

Mientras las autoridades militares evalúan los canales institucionales y diplomáticos frente a esta nueva exigencia del grupo armado, la difusión del material gráfico mantiene activas las alarmas en el departamento de Arauca, donde se multiplican las voces que exigen la liberación inmediata, sana y salva de la subteniente del Ejército.