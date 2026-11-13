La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, quien se encontraba privada de la libertad tras ser interceptada en el municipio de Saravena (Arauca), reapareció este viernes en una prueba de supervivencia difundida por sus captores. La oficial, adscrita al Grupo de Caballería Mediano N.° 18, fue secuestrada en el casco urbano de la localidad por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, un plagio que las autoridades atribuyen al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
En la grabación, cuya duración supera los dos minutos, la uniformada emite un sentido llamado al Gobierno nacional para que se priorice una salida negociada y de carácter estrictamente humanitario que permita su liberación, manifestando además su profunda preocupación ante la posibilidad de que la Fuerza Pública ejecute un operativo de rescate militar. Dirigiéndose directamente al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y al ministro de Defensa, Jorge Mora, la oficial suplicó cautela en las decisiones que puedan comprometer su integridad.
“Sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor”, expresó Pantoja en uno de los apartes del video divulgado por la estructura armada ilegal.
Atención: ELN entrega prueba de vida de teniente secuestrada María Camila Pantoja #LoMásBlu https://t.co/NdjyqJYnxQLee También
En 100 días, De la Espriella dio giro de 180 grados con 12 cosas muy diferentes a Petro Temblor sacudió a Colombia hoy 12 de noviembre: se sintió en varios municipios del país Eln dejó libres a agentes de la Fiscalía que tenía secuestrados en Arauca desde hace más de un año Muestran video de la camioneta en que secuestraron a esposa del alcalde de Uribia
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2026
Mientras las autoridades militares evalúan los canales institucionales y diplomáticos frente a esta nueva exigencia del grupo armado, la difusión del material gráfico mantiene activas las alarmas en el departamento de Arauca, donde se multiplican las voces que exigen la liberación inmediata, sana y salva de la subteniente del Ejército.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO