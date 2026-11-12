En la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, hombres armados interceptaron y secuestraron a Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, en La Guajira, cuando se estaba movilizando a un gimnasio.

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(Ver también: Secuestraron a la esposa de un alcalde y hay “despliegue total” para recuperarla; crece la tensión)

Desde entonces, desde presidencia se dio la orden de que se movilizara toda la fuerza pública para tratar de recuperarla, pero hasta ahora esos esfuerzos no han dado resultado y según el alcalde del municipio, Jaime Buitrago, lo más seguro es que ya la hayan trasladado a Venezuela por la cercanía con la frontera.

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En diálogo con Blu Radio, Buitrago aseguró que esta es una situación que temían, puesto que las amenazas venían ocurriendo desde hace ya varios meses porque Nancy Gómez era la que movilizaba a la comunidad cuando ocurría cualquier tipo de secuestro a comerciantes.

“Ella era la que convocaba a marchas en la plaza pública y debido a esta situación ella recibió amenazas en su teléfono, donde le decían que le bajara al tono, que si ella quería ser la próxima con nuestros hijos y de hecho yo había hecho una denuncia ante la Fiscalía por esa situación. De un tiempo para acá decidimos no contestar más llamadas porque ahí siempre había amenazas”, dijo el alcalde.

Y sobre qué les decían en esas llamadas, agregó: “Nos decían: ‘Vamos por ti y tu familia, tenemos ubicados a tus hijos, sabemos que tu hijo estudia en tal universidad’ y así’. Ustedes se imaginan el lenguaje que usan este tipo de personas”.

De hecho, el alcalde aseguró que son grupos pequeños los que llevan a cabo esta clase de actos y ahí van y los entregan a grupos armados al margen de la ley, aunque asegura que todavía no hay certeza de que Nancy Gómez, su esposa, esté en manos del ELN, puesto que no hay una confirmación oficial.

(Ver también: ¿Quién es Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia que fue secuestrada?)

Por lo pronto, lo que pide el alcalde es apoyo de la Cancillería para que se hable con el gobierno de Venezuela para hacer una operación conjunta en la frontera porque él cree que su mujer ya está en ese país.

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