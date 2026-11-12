Por: Portal Bogotá

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Con un cuarto de siglo de historia, el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha logrado consolidarse como un referente en literatura y cultura, contando con más de 150 espacios de lectura y recibiendo cerca de cinco millones de visitas anuales. De acuerdo con un especial publicado por El País de España, BibloRed —la red de bibliotecas públicas de Bogotá— se ha posicionado como un verdadero ecosistema cultural, y no solo como una colección de libros; ahora es un lugar de encuentro en el que convergen el aprendizaje, la participación social y la transformación colectiva de los barrios y comunidades.

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Según el especial del diario español, las bibliotecas de BibloRed han dejado de ser simples depósitos de libros para convertirse en puntos de encuentro donde los saberes se comparten de manera vivencial y los vínculos comunitarios se fortalecen. En palabras de Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, "las bibliotecas no son únicamente lugares para consultar grandes colecciones; son espacios donde las personas pueden acercarse con sus problemáticas y, entre todos, buscar soluciones. El conocimiento no solamente está en los libros, también está en las personas que llegan a nuestras bibliotecas".

Este enfoque se ve reflejado en iniciativas como Escuela LEO, un programa orientado a una alfabetización intercultural, incluyente y territorial. Su trabajo en el reconocimiento de saberes ancestrales y la revitalización de lenguas nativas fue merecedor, en septiembre de 2026, del Premio UNESCO de Alfabetización Rey Sejong. Un ejemplo destacado es el proceso desarrollado con el Cabildo Muisca de Suba, donde la alfabetización va más allá de la lectura y la escritura para convertirse en un ejercicio de recuperación de memoria, revitalización de la lengua propia y fortalecimiento de la identidad mediante el aprendizaje entre generaciones.

El especial de El País también resalta el alcance de BibloRed en todas las etapas de la vida. Durante 2026, más de 81.000 niñas y niños entre cero y 12 años, así como más de 38.000 personas mayores de 60 años, participaron en actividades ofertadas por la Red. Estas historias demuestran que las bibliotecas se han transformado en escenarios para aprender, crear y compartir, permitiendo reconocer la diversidad y las capacidades de cada comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de BibloRed en la transformación social de Bogotá?

BibloRed ha pasado de ser únicamente un sistema de bibliotecas a consolidarse como un ecosistema cultural. Según El País de España, sus espacios permiten el aprendizaje conjunto, la investigación y la recuperación de saberes, fortaleciendo los lazos comunitarios y convirtiéndose en un motor de transformación social en la ciudad.

¿Qué significa alfabetización intercultural, incluyente y territorial en el contexto de Escuela LEO?

La alfabetización intercultural, incluyente y territorial, como la que promueve Escuela LEO, implica reconocer y trabajar sobre los saberes ancestrales, la revitalización de lenguas nativas y la transmisión de conocimientos entre diferentes generaciones, de acuerdo con la experiencia destacada por El País de España en el caso del Cabildo Muisca de Suba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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