Una dramática emergencia se registró hacia el mediodía de este miércoles 11 de noviembre en el norte de Bogotá, luego de que un habitante de calle fuera arrollado por una locomotora diésel-eléctrica del Tren de la Sabana en el sector de la carrera 9 con calle 185, quedando atrapado bajo la estructura metálica de uno de los vagones y generando momentos de profunda tensión entre los transeúntes.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de tránsito, el incidente ocurrió cuando el peatón, presuntamente vencido por el cansancio, se quedó dormido directamente sobre el corredor férreo que avanza en sentido norte-sur. La máquina, identificada con el código interno Efloc711, continuaba su marcha habitual sin que el maquinista advirtiera la presencia del hombre a ras de riel, lo que provocó el impacto que lo dejó inmovilizado bajo la pesada formación ferroviaria.

Ante los gritos de auxilio y la desesperación de los testigos, la solidaridad ciudadana se convirtió en el primer recurso de salvamento. “Entonces el tren alcanza a echar hacia atrás y el man quedó ahí como unos 5 o 10 minutos debajo del tren”, relató un vecino del sector que se encontraba lavando una motocicleta en las inmediaciones. Minutos después, la intervención directa de los habitantes del barrio marcó la diferencia: “Algunas personas de la comunidad y el barrio empezaron a jalar a la persona y la sacaron de debajo del tren”, confirmó otro de los testigos presenciales a los medios locales.

Una vez liberado por la comunidad, el herido recibió los primeros auxilios por parte de los organismos de socorro que llegaron al lugar, siendo trasladado de urgencia al hospital Simón Bolívar. Fuentes médicas indicaron que una de sus extremidades inferiores sufrió graves afectaciones y se encuentra en inminente riesgo debido a las fracturas y lesiones traumáticas ocasionadas por el paso de la máquina.

Este nuevo episodio reabrió el debate sobre los riesgos de seguridad en el corredor férreo del norte de la capital. Los residentes de la zona advirtieron con preocupación sobre la presencia constante de personas en condición de calle que pernoctan en las vías del tren, por lo que exigieron a las autoridades locales reforzar los controles preventivos y adoptar medidas urgentes que eviten nuevas tragedias en este tramo vial.