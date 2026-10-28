Los desgarradores relatos de los sobrevivientes y testigos del brutal choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo comienzan a reconstruir la magnitud de la tragedia que sacude a España. El siniestro, catalogado como el segundo accidente ferroviario mortal en lo que va del año, se produjo cuando una máquina operada por la empresa Renfe embistió por la parte posterior a una formación de la compañía Iryo que se encontraba detenida sobre la vía, sin que aparentemente se hubieran accionado los protocolos y sistemas automáticos de emergencia.

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El impacto provocó que varios vagones salieran proyectados fuera de la línea férrea, cayendo por un terraplén y dejando un rastro de destrucción a lo largo del corredor entre Madrid y Andalucía. Pasajeros que lograron salir por sus propios medios manifestaron el estado de impacto psicológico y la pavorosa escena con la que se encontraron al intentar auxiliar a otros viajeros en los vagones más golpeados.

Edu Quero, uno de los pasajeros que sobrevivió a la colisión, ofreció un estremecedor balance sobre lo ocurrido en el sector posterior de la formación en declaraciones recogidas por El Mundo de España:

La gravedad de la situación en el punto de la colisión fue confirmada por otros viajeros que presenciaron las primeras labores de socorro por parte de los bomberos y las unidades médicas que arribaron a la zona rural de Toledo. Sebastián Herrero, usuario ubicado en el vagón siete de una de las formaciones implicadas, describió el desolador panorama tras el choque:

“No paran de sacar gente y ponerles sábanas, cadáveres, es apocalíptico”, manifestó Herrero ante la rápida acumulación de cuerpos atendidos por los equipos de emergencia.

Entre los testimonios de quienes presenciaron la tragedia también se encuentra el del periodista Roberto Gómez Ramos, de la cadena Onda Cero, quien detalló la fuerza de la colisión y las condiciones deplorables en las que quedaron las estructuras metálicas de los trenes:

“He visto el vagón destrozado y ha caído por un terraplén. El golpe ha sido tremendo. El vagón quedó completamente destrozado”, relató el comunicador desde el sitio del accidente.

Las autoridades de socorro mantienen acordonada la zona mientras avanzan las difíciles labores de rescate entre los restos de los vagones, en tanto se inician las investigaciones técnicas para establecer las causas exactas por las cuales fallaron las alertas y mecanismos de detección en la red ferroviaria.

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