Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una idea que involucra el futuro de Venezuela y su relación con Estados Unidos: que el país sudamericano se convierta en el estado número 51 de la potencia norteamericana. El mandatario hizo la propuesta durante un mitin republicano en Corpus Christi, Texas, donde también destacó los acuerdos petroleros entre ambos gobiernos.

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“Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizá algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo”, afirmó Trump ante sus seguidores.

El presidente estadounidense incluso planteó que, bajo ese escenario, los venezolanos elegirían a un gobernador en lugar de un presidente. La declaración se produjo durante un discurso centrado en la cooperación energética y las inversiones de empresas estadounidenses en territorio venezolano.

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🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre Venezuela: “Se convertirá en un país próspero, y quién sabe, tal vez pronto se convierta en el estado 51. Es posible. Hagámoslo el estado número 51. Y en lugar de un presidente, tendremos elecciones para gobernador. ¿Qué les parece?”. https://t.co/Yw9Y3tmsRT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 27, 2026

El petróleo, protagonista de la propuesta

Trump aprovechó el encuentro para destacar el acercamiento con Caracas y agradecer al Gobierno venezolano por los acuerdos alcanzados en el sector energético. “Quiero agradecer a Venezuela, donde nuestra relación se volvió muy, muy buena, excelente”, expresó.

El mandatario aseguró que las principales compañías petroleras están destinando grandes sumas de dinero al país sudamericano. “Miles y miles de millones de dólares están siendo invertidos ahora por las mayores compañías petroleras”, manifestó durante el evento.

Uno de los acuerdos mencionados involucra a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa que recibió concesiones sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos. El Pentágono posee una participación del 35 % en la compañía matriz de esa firma.

Trump también anunció la llegada de un cargamento de un millón de barriles de petróleo venezolano sin costo para Estados Unidos. “Esta victoria histórica nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo”, sostuvo.

Una idea que ya había mencionado

La posibilidad de convertir a Venezuela en territorio estadounidense no es nueva en los discursos de Trump. Cabe mencionar que el mandatario ya había planteado esa opción durante el año.

Tras el mitin, Trump tenía previsto visitar un buque petrolero en Texas junto al secretario de Estado, Marco Rubio, en una jornada en la que volvió a destacar la importancia del crudo venezolano para Washington.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.