Por: Caracol TV

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Una vez más, el panorama político en Estados Unidos se ve marcado por acusaciones directas y discursos polarizantes. El presidente Donald Trump protagonizó en la madrugada del domingo fuertes críticas contra el expresidente Barack Obama, señalando incompetencia durante su administración y recordando acuerdos con Irán que, según él, abrieron el paso a peligros nucleares. De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE, Trump escribió en la red social Truth Social: "Obama fue un presidente totalmente incompetente. Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear".

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Estos ataques surgieron poco después de que Obama participara activamente en la campaña del candidato demócrata Abdul El-Sayed en Michigan, un estado clave en la contienda por el Senado. Trump no solo criticó el respaldo de Obama, sino que además acusó a El-Sayed de estar vinculado con los Hermanos Musulmanes, organización que según las declaraciones del presidente fue designada como grupo terrorista extranjero por su propio gobierno debido a sus conexiones con Hamás.

Obama, por su parte, salió en defensa de El-Sayed durante un mitin en Michigan. Según EFE, el exmandatario comparó estas nuevas acusaciones con las que él mismo enfrentó durante su carrera política, afirmando: "¡Ya he visto esta película antes! ¡Así empecé!" Obama calificó las acusaciones como infundadas, una postura que también mantiene El-Sayed. El candidato demócrata, hijo de migrantes egipcios y musulmán, aprovechó el respaldo del expresidente para destacar la diversidad y cohesión social de Michigan, así como la relevancia de contar con el apoyo de comunidades afroamericana y árabe.

De acuerdo con la información de EFE, en las recientes primarias en Michigan, poco más del 30 % de los afroamericanos optaron por El-Sayed, identificado con el ala progresista del Partido Demócrata, frente a Mike Rogers, su rival republicano. El-Sayed agradeció a Obama y destacó que, aunque en el pasado le reprochó no cumplir ciertas promesas, reconoce su legado como una "luz que nos guía". Además, El-Sayed cuestionó la política exterior de Trump afirmando que involucró al país en conflictos foráneos, mientras argumentaba que Obama supo contener amenazas nucleares sin acudir a la guerra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de Donald Trump contra Barack Obama y Abdul El-Sayed?

Donald Trump ha acusado a Barack Obama de incompetencia durante su presidencia, específicamente por supuestamente facilitar acuerdos que benefician a Irán y le permiten avanzar hacia el desarrollo de armas nucleares. Además, ha señalado a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes, organización que su gobierno había designado como terrorista. Estas declaraciones han sido rechazadas tanto por Obama como por El-Sayed, quienes califican las acusaciones como infundadas, según informa la agencia EFE.

¿Cuál es la importancia de Michigan en las elecciones al Senado de Estados Unidos?

Michigan es considerado un estado bisagra en la contienda por el control del Senado de Estados Unidos, ya que no existe una mayoría clara para demócratas o republicanos. Esta situación convierte cada voto y respaldo político en el estado en un elemento decisivo en la elección. Según EFE, figuras como Barack Obama y Donald Trump han acudido a Michigan para reforzar a sus respectivos candidatos, destacando la influencia de comunidades afroamericana y árabe en los resultados locales.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.