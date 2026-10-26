Por: Caracol TV

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El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha sido un acontecimiento relevante para la política de ese país, según declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Rubio indicó que la vuelta segura de Machado ocurrió gracias a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos. Explicó que estas negociaciones entre sectores políticos han permitido no solo el retorno seguro de figuras opositoras como Machado, sino también la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de representantes de la oposición. Así lo informó la agencia EFE.

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En su pronunciamiento, Rubio afirmó que "Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana". Asimismo, mostró confianza en que todos los actores políticos participen en esas conversaciones, a las cuales calificó como la mejor oportunidad en treinta años para que Venezuela llegue, a través del diálogo pacífico, no solo a elecciones "libres y justas", sino también a consolidar una democracia duradera.

De acuerdo con lo reportado por la agencia EFE, el mensaje de Rubio se conoció luego de que María Corina Machado reapareciera en público este mismo domingo, durante una eucaristía celebrada en la localidad de Santa Rosa. En este evento, Machado fue recibida efusivamente por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV), quienes le ofrecieron muestras de apoyo y afecto tras su regreso al país.

Machado había salido de Venezuela a principios de diciembre de 2025, desplazándose de forma clandestina hacia Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Desde ese momento no había vuelto a su país, por lo que su retorno generó múltiples rumores y expectativas en la opinión pública.

Por otro lado, antes de la intervención de Rubio, se le preguntó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre el regreso de la opositora. Según reportó la agencia EFE, Trump aseguró no tener conocimiento sobre el caso, destacando únicamente: "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo". Su escueta respuesta contrastó con la relevancia del suceso y la atención generada en medios y líderes políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el regreso de María Corina Machado a Venezuela para la oposición política?

El regreso de María Corina Machado a Venezuela resalta la importancia de los esfuerzos de reconciliación política y constituye un símbolo para la oposición. Según la agencia EFE y declaraciones de Marco Rubio, su retorno es resultado directo de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos, las cuales han permitido liberar presos y repatriar a otros líderes opositores. El apoyo recibido en Santa Rosa por seguidores de su partido demuestra el significado que tiene para los sectores opositores su vuelta al país.

¿Qué son las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos en el contexto venezolano?

Las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos consisten en negociaciones entre diferentes sectores políticos de Venezuela, con el objetivo de facilitar el retorno de figuras exiliadas, liberar presos políticos y abrir el camino para elecciones libres y justas. Marco Rubio describió estos diálogos como la mejor oportunidad en décadas para alcanzar una democracia duradera y permitir la paz en el país, según lo reseñó la agencia EFE.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.