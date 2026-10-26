El apretado desenlace de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva logró vencer en segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, continúa desatando intensos debates entre analistas y personalidades de los medios de comunicación en toda la región. Uno de los pronunciamientos más directos y punzantes corrió por cuenta del reconocido periodista y escritor peruano Jaime Bayly, quien analizó las razones detrás del triunfo del líder de la izquierda y expuso las falencias de ambos candidatos.

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En su habitual espacio de análisis político, el comunicador no ocultó su descontento con la oferta electoral que enfrentó el electorado brasileño en las urnas. Bayly arremetió en primer lugar contra el mandatario electo, cuestionando severamente su permanencia en la alta política a una edad avanzada y su insistencia en mantenerse en el poder sin dar paso a nuevos liderazgos dentro del Partido de los Trabajadores (PT).

“Flávio me disgusta y Lula me disgusta todavía más. Lula me disgusta porque primero es un anciano, tiene más de 80 años, es una falta de respeto postularse a la presidencia, ya fue 3 veces presidente y 7 veces candidato. ¿No tuvo ya suficiente? Quiere verse por lo visto en un caudillo mesiánico, que no cede el turno a nadie de su partido”, afirmó enfáticamente el periodista al evaluar la figura del jefe de Estado reelecto.

No obstante, al escudriñar los motivos tácticos que terminaron definiendo el balotaje a favor de la izquierda en un margen tan estrecho, Bayly señaló que el punto de quiebre estuvo en la última confrontación televisiva previa a las votaciones. Según el analista, un ataque de tinte personal propinado por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro terminó generando un efecto adverso que sepultó sus opciones frente al electorado indeciso.

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“Ahora, en el último debate Bolsonaro cometió un error grueso, se burló de Lula, le llamó 9 dedos, dijo Lula con una mano le daba al pueblo y luego con sus 9 dedos se robaba todo lo que podía, Lula se feltió ofendido porque perdió su dedo a sus 17 años trabajando como obrero. Entonces Lula se sintió ofendido, Flávio se disculpó, pero el daño ya estaba hecho”, explicó Bayly sobre la desatinada alusión a la amputación que sufrió el líder progresista en su juventud durante su etapa como metalúrgico.

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Para el comunicador, aunque el candidato del Partido Liberal intentó matizar el impacto del insulto pidiendo disculpas públicas, el costo político de la burla ya se había consumado en la percepción pública. Esta metida de pata en televisión abierta inclinó la balanza en una contienda caracterizada por la máxima polarización, permitiendo que la narrativa del desrespeto y la victimización terminara consolidando el respaldo necesario para que Lula asegurara su regreso al Palacio de Planalto.

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