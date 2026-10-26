Por: Caracol TV

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su preocupación por el bienestar de la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, después de que esta regresó a Venezuela y apareció públicamente en una iglesia católica en el estado Lara. Según reportes reunidos por la agencia EFE, Trump declaró ante periodistas en Washington: "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo". No ofreció más detalles sobre el reingreso de Machado al país sudamericano y añadió: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".

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María Corina Machado estuvo cerca de un año fuera del país, tiempo durante el cual permaneció oculta para evitar su detención luego de denunciar un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2024. Su primera aparición en público ocurrió durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida efusivamente por miembros y seguidores de su partido político, Vente Venezuela (VV). Imágenes divulgadas por su propio equipo de comunicaciones muestran a Machado saludando a los asistentes a la misa, así como a otras personas en la plaza del municipio, aunque no se han revelado detalles sobre cómo logró regresar a Venezuela ni si hubo algún tipo de mediación o apoyo por parte de Estados Unidos.

El contexto político del retorno de Machado es tenso. El Gobierno de Trump, según información de EFE, habría impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras una intervención militar, en la cual capturó al entonces presidente Nicolás Maduro. Ante esta situación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de manera interina el liderazgo del gobierno venezolano. Rodríguez apoyó un acuerdo petrolero controversial con Washington que establece que el Pentágono, departamento de Defensa de Estados Unidos, adquiera el 35 % de la empresa NABEP, que tiene derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Durante los comicios presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, órgano encargado de la organización de elecciones y habitualmente señalado por su cercanía al chavismo, proclamó a Maduro como ganador. Sin embargo, dicho resultado fue objetado por la líder opositora y no fue acompañado de una publicación detallada de los resultados electorales. El regreso de Machado a la vida pública en Venezuela ocurre en un panorama político aún incierto, tanto para seguidores como para detractores de las distintas fuerzas involucradas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué regresó María Corina Machado a Venezuela y cómo fue recibida?

De acuerdo con la información de la agencia EFE, María Corina Machado regresó a Venezuela tras pasar casi un año fuera y en la clandestinidad, motivada por la persecución política luego de denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Fue recibida en medio de una eucaristía en el estado Lara, donde sus seguidores y miembros de Vente Venezuela le expresaron muestras de apoyo y afecto público.

¿Qué implicaciones tiene el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos mencionado por EFE?

Según lo divulgado por EFE, el acuerdo petrolero otorga al Pentágono el 35 % de participación en NABEP, la empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros, bajo el respaldo del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Este acuerdo ha sido considerado polémico porque involucra recursos estratégicos de Venezuela en medio de la inestabilidad política posterior a la intervención militar y el cambio de liderazgo tras el arresto de Nicolás Maduro.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.