Por: France 24

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El impacto de la crisis de los combustibles en Estados Unidos se ha convertido en el eje central de la actual coyuntura política, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas, conocidas como midterms, el próximo 3 de noviembre. De acuerdo con France 24 en Español, el marcado ascenso en los precios de la gasolina y el diésel ha generado un profundo descontento entre los ciudadanos. El precio promedio del diésel alcanzó los 6,28 dólares por galón y el de la gasolina ronda los 4,30 dólares, cifras que afectan de manera directa tanto a consumidores como a sectores productivos clave, como agricultores y transportistas.

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Tanto Joseph Brusuelas, economista en jefe de la consultora RSM en Reino Unido, como otros analistas citados por France 24, destacan que la presión sobre el presupuesto familiar se agrava por el aumento del 43,2 % en gasolina y del 67,8 % en diésel. Esta situación, detonada en parte por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán desde febrero, amenaza con una reacción electoral que podría costar al Partido Republicano la mayoría en el Congreso y varias gobernaciones. Alejandro Chafuen, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Chase, señala que la tendencia incluso podría inclinar la balanza hacia los demócratas.

El oficialismo, liderado por Donald Trump, ha intentado responder con varias medidas: ayuda económica directa para agricultores, orden ejecutiva para uso de diésel teñido de rojo (combustible exento de impuestos para uso agrícola), flexibilización de normas para transportistas y acuerdos internacionales. Sin embargo, según fuentes de France 24 y testimonios recogidos por Reuters/Ipsos, el descontento se mantiene: casi 80 % de los consultados responsabiliza a Trump por el alza en precios.

Particular polémica ha causado el acuerdo con Vladímir Putin para importar diésel ruso, decisión que generó rechazo bipartidista y cuestionamientos internacionales, como los del mandatario ucraniano Volodímir Zelenski. Philip K. Verleger, presidente de PKVerleger LLC, y Brusuelas insisten en que dichas acciones resultan insuficientes para cambiar el panorama antes de las elecciones. De acuerdo con Verleger, la percepción de incumplimiento de promesas y el impacto directo en la “gasoline and groceries” ('gasolina y comestibles') podrían marcar un punto de inflexión y abrir el camino a los demócratas. Sin embargo, los expertos también consideran que esos efectos podrían ser temporales mientras persista la volatilidad internacional y continúe la guerra en Irán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el precio de la gasolina y el diésel afecta tanto las elecciones en Estados Unidos?

El precio de la gasolina y el diésel es un factor determinante en el presupuesto familiar y en la economía estadounidense, según France 24. Los incrementos afectan directamente a millones de conductores y sectores productivos, como la agricultura y el transporte, generando una presión económica que suele traducirse en un “voto castigo” para el partido en el poder, sobre todo en contextos donde la inflación y los costos de vida suben antes de elecciones clave.

¿Qué es el diésel teñido de rojo y por qué se permitió su uso en el transporte de carga?

El diésel teñido de rojo es un combustible al que se le añade un colorante para identificarlo como exento del impuesto federal de carreteras, explicó France 24. Tradicionalmente está destinado a tractores y maquinaria agrícola, pero la administración Trump permitió su uso en camiones de carga como medida de emergencia para reducir costos. Sin embargo, la medida ha sido criticada porque deja residuos que pueden provocar problemas legales a transportistas tras su expiración.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.