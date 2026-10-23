Por: France 24

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En Phoenix, Arizona, se vivió una escena particular durante una tarde de octubre. Carson Carpenter, un joven de 21 años graduado en ciencias políticas de la Universidad Estatal de Arizona, encendió su micrófono y convocó a los espectadores en TikTok para debatir temas polémicos bajo el título "Los liberales debaten conmigo cara a cara", de acuerdo con France 24. Carpenter, que usa el seudónimo @kingcarson05, ya reúne unos 19.000 seguidores y replica el estilo del influyente ultraconservador Charlie Kirk, quien fue asesinado en un acto universitario en Utah el 10 de septiembre de 2025.

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En su transmisión, Carpenter abordó un tema álgido: la presunta violación grupal en la Universidad de Cornell en 2024. Su método consiste en realizar preguntas provocadoras y colocar a sus oponentes a la defensiva, siguiendo la táctica "Demuéstrame que me equivoco" popularizada por Kirk, fundador de Turning Point USA. Esta organización, creada en 2012 en Phoenix, ha sido clave en el movimiento ultraconservador juvenil estadounidense. Tras la muerte de Kirk, Carpenter busca continuar su legado a través de Off The Record USA, un medio de comunicación de derecha que cofunda y lidera.

Al día siguiente de la transmisión, Carpenter participó en la gira “CleanUp America” de Turning Point USA, que combina limpieza comunitaria y actividades políticas. El evento homenajeó repetidas veces a Kirk, reuniendo a jóvenes conservadores y reflejando una fuerte conexión entre religión y política. En este contexto, la viuda de Kirk, Erika, asumió un papel relevante en la organización, desatando tanto apoyo ferviente como críticas.

Durante el festival en Paradise Valley Park, el discurso de los oradores fue predominantemente conservador. Figuras como Taylor Sharp, otro influencer del grupo, alertaron sobre el “genocidio” que representa el aborto y promovieron posturas en contra de la organización Planned Parenthood. Destacó también la referencia constante a la fe cristiana como base ideológica y cohesiva. Participantes como Daisy Fernández-Herrera y Miles Jetton resaltaron la importancia de valores religiosos al interior del movimiento.

Mientras Turning Point USA busca movilizar a sus bases para las elecciones de mitad de mandato apoyando a candidatos como Andy Biggs, enfrenta el reto de ampliar su atractivo. Según France 24, sectores republicanos consideran a algunos candidatos demasiado radicales y la organización debe confrontar la menor aprobación de Donald Trump entre los jóvenes. Un estudio del Pew Research Center citado indica que solo el 49 % de los votantes de Trump de entre 19 y 34 años continuaba respaldándolo en octubre de 2026. Ante este panorama, voces como la de Carpenter anticipan que los republicanos podrían perder terreno en los próximos comicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Charlie Kirk y cuál fue su impacto en Turning Point USA?

Charlie Kirk fue un destacado líder ultraconservador estadounidense y fundador de Turning Point USA, una organización juvenil que promovió el activismo político conservador en campus universitarios. Asesinado durante un acto en Utah, Kirk dejó un legado que influyó en miles de jóvenes, creando una red nacional con más de 1.500 delegaciones universitarias, de acuerdo con France 24. Su estilo provocador de debate y enfoque en argumentos sólidos lo consolidaron como modelo a seguir en el movimiento conservador juvenil.

¿Por qué enfrenta desafíos Turning Point USA en la movilización de jóvenes conservadores?

Turning Point USA se enfrenta a desafíos para movilizar jóvenes conservadores debido a la radicalización de algunos de sus candidatos y a la caída en el apoyo a figuras como Donald Trump entre los jóvenes, según el estudio citado por France 24. Además, la ausencia de un líder consolidado tras la muerte de Kirk y las divisiones internas por temas como Israel y el antisemitismo agravan la dificultad de mantener unido al movimiento en torno a una visión común.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.