La temporada de ciclones tropicales dejó registros históricos en Asia tras el paso del tifón Champi, consolidado como el fenómeno meteorológico más potente en lo que va del año 2026. La isla de Taiwán experimentó los rigores de su furia en la costa oriental, donde ráfagas huracanadas, un oleaje descomunal y precipitaciones torrenciales paralizaron la infraestructura vial, provocaron cortes masivos en el suministro eléctrico, forzaron evacuaciones preventivas y obligaron a la cancelación de centenares de vuelos nacionales e internacionales.

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De acuerdo con los reportes emitidos por la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA), el sistema climático alcanzó previamente la categoría de supertifón con vientos máximos sostenidos que rozaron los 298 kilómetros por hora. Aunque el ciclón experimentó un debilitamiento al aproximarse a territorio taiwanés, conservó una fuerza destructiva considerable, registrando vientos sostenidos de aproximadamente 155 km/h y rachas violentas de hasta 191 km/h. Las proyecciones meteorológicas situaron el centro del meteoro frente al extremo nororiental de la isla, con una trayectoria proyectada hacia el suroeste de Japón, sin descartar variaciones en su rumbo debido a la amplitud de sus bandas nubosas.

🇹🇼 | AHORA — El tifón Champi paraliza Taiwán: casi 1,000 vuelos cancelados, escuelas cerradas y miles de evacuados. Las olas alcanzan los 8 metros y los vientos registran ráfagas de hasta 190 km/h. https://t.co/YGEYRTpEmR — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 23, 2026

▶️ IMPACTANTE LA ALTURA DE LAS OLAS |🌊😱 Ante la llegada del tifón Champi, Taiwán emitió una alerta terrestre. 🌪️🇹🇼 Se espera que el fenómeno toque las costas taiwanesas mañana. ⚠️ https://t.co/noMvKkuj4y — Delpy Live (@delpylive) October 22, 2026

Los impactos más severos se concentraron en las zonas costeras del este insular. Según registros de la agencia estatal Focus Taiwan, olas monumentales que alcanzaron entre seis y ocho metros de altura golpearon con violencia los puertos de Fugang y Changbin, en los condados de Taitung y Pingtung. La magnitud del oleaje provocó el arrastre de una grúa portuaria hacia mar abierto, inundó tramos viales completos, volcó embarcaciones menores y causó una severa erosión en la calzada de vías provinciales estratégicas.

El balance oficial de emergencias difundido por las autoridades locales confirmó la muerte de un hombre, quien fue arrastrado por la fuerza de las olas en una playa del municipio de Liuqiu, además de reportarse 163 personas heridas por incidentes relacionados con el temporal. Las medidas preventivas incluyeron la evacuación prioritaria de 2.639 habitantes asentados en zonas montañosas y regiones vulnerables ante posibles deslizamientos de tierra y crecientes súbitas. Por su parte, la compañía eléctrica Taipower indicó que más de 77.000 hogares sufrieron interrupciones en el servicio de energía, aunque cuadrillas operativas lograron restablecer el fluido en la mayor parte de los sectores afectados.

El sector de transporte y la actividad económica sufrieron un colapso temporal. Las agencias internacionales de noticias reportaron la cancelación de 262 vuelos nacionales y 717 internacionales, sumado a la suspensión generalizada de actividades escolares, laborales y el cierre de los mercados financieros en gran parte de Taiwán. Los organismos de socorro y gestión de riesgos reiteraron el llamado a la ciudadanía para abstenerse de visitar zonas costeras y mantenerse alerta ante la persistencia de lluvias intensas y riesgos geológicos en las próximas horas.

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