Un caso que hasta ahora no tenía antecedentes conocidos en humanos encendió las alertas de las autoridades francesas. Según informó DW, por primera vez se documentó una infección humana por el virus Shamonda, identificado en un paciente gravemente inmunodeprimido que permanecía hospitalizado en Lyon por una enfermedad severa.

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De acuerdo con DW, los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura informaron que el paciente falleció a comienzos de octubre. El caso es considerado excepcional, debido a que el virus lleva varias décadas circulando entre animales en distintas zonas de África y Asia, sin que hasta ahora se hubiera confirmado una infección humana.

Según explicó DW, la principal hipótesis de las autoridades francesas apunta a que el paciente pudo haber contraído el virus tras la picadura de un mosquito del género Culicoides. La posible transmisión habría ocurrido en el este de Francia, una zona donde durante la primavera y el verano se detectó circulación del virus entre animales.

Las autoridades citadas por DW señalaron además que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente antes de morir estarían, con alta probabilidad, relacionadas con la infección por Shamonda. Sin embargo, aclararon que no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general.

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El virus Shamonda pertenece a un grupo de virus transmitidos por insectos y el ganado bovino es considerado uno de sus principales hospedadores, explicó DW. Durante este verano también se detectaron casos aislados de infección entre pequeños rumiantes y équidos en Francia.

Mientras tanto, según DW, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas para establecer con mayor precisión cómo ocurrió la infección humana y qué características tuvo el caso.

La información sobre el paciente y las pesquisas también fue comunicada a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, señaló DW. Por ahora, el mensaje oficial es de cautela, pero sin indicios de una amenaza para la población en general.

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