Un momento de tensión vivieron los pasajeros de un avión de Latam que cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago, en Chile, luego de que un rayo impactara la aeronave en pleno vuelo. El hecho ocurrió el martes 20 de octubre de 2026 y quedó registrado en un video que muestra el destello de luz que sorprendió a los viajeros cuando estaban a bordo.

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El incidente involucró al vuelo LA341, que se aproximaba a la capital chilena en medio de las condiciones meteorológicas que afectaban a la zona central del país. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la descarga eléctrica y se escucha la reacción de sorpresa de algunos pasajeros, quienes no esperaban encontrarse con una situación de este tipo durante el trayecto.

El episodio causó preocupación entre los ocupantes del avión, pues un rayo en pleno vuelo puede despertar dudas sobre la seguridad de la aeronave y las posibles consecuencias para quienes viajan en su interior. Sin embargo, pese al susto que provocó el destello, el viaje continuó sin inconvenientes y no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué pasó con el avión de Latam tras el impacto del rayo?

Tras la difusión del video, Latam Airlines confirmó que la aeronave que operaba el vuelo LA341 recibió el impacto de un rayo durante su recorrido entre Antofagasta y Santiago.

La compañía explicó que este tipo de fenómenos meteorológicos está contemplado en los estándares de seguridad de la aviación comercial. Según indicó, los aviones están diseñados y certificados para soportar estas descargas eléctricas y cuentan con sistemas que permiten disiparlas de manera segura.

El resultado fue que la aeronave aterrizó con normalidad en el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez. Todos los pasajeros pudieron desembarcar de manera segura, sin que se informaran afectaciones personales derivadas del incidente.

¿Por qué un rayo no necesariamente pone en riesgo a los pasajeros?

Aunque las imágenes pueden resultar impactantes, los aviones comerciales cuentan con características estructurales que ayudan a proteger a las personas durante este tipo de situaciones.

El especialista Michel De L’Herbe explicó, en declaraciones recogidas por Meganoticias, que la estructura de la aeronave funciona de manera similar a una jaula de Faraday. Este principio permite que la corriente eléctrica circule principalmente por la parte exterior del avión, en lugar de atravesar el espacio ocupado por los pasajeros.

Además, las aeronaves incorporan medidas de protección para resguardar componentes esenciales, como los circuitos electrónicos y los sistemas relacionados con el combustible.

Esto no significa que los impactos de rayos se ignoren: después de una descarga, pueden requerirse inspecciones para comprobar el estado de la aeronave. Sin embargo, el caso del vuelo LA341 terminó sin consecuencias para sus ocupantes y con el aterrizaje previsto en Santiago.

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Así, lo que comenzó como un momento de pánico para los viajeros terminó sin personas lesionadas y con todos los pasajeros en tierra, gracias a los sistemas de protección con los que cuentan los aviones comerciales.

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