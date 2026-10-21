Miles de fieles recibieron con aplausos al papa León XIV en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, este miércoles 21 de octubre, durante su primer recorrido en el papamóvil desde la cirugía a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.

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El pontífice recorrió la plaza a bordo del vehículo descubierto, desde donde saludó a los asistentes, sonrió y bendijo a varios bebés. La aparición marcó su regreso a una audiencia general multitudinaria ocho días después de la intervención quirúrgica realizada en Roma.

La respuesta de los presentes estuvo marcada por las muestras de afecto hacia el líder de la Iglesia católica, de 71 años. Antes de esta jornada, León XIV había agradecido las oraciones recibidas durante su hospitalización y anticipado que retomaría sus actividades de manera gradual.

¿Qué se sabe de la cirugía a la que fue sometido el papa León XIV?

El 13 de octubre, el papa fue intervenido en el hospital Gemelli de Roma. Durante la operación, el equipo médico le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los análisis del tejido extraído confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

La Santa Sede informó que la intervención concluyó satisfactoriamente y sin complicaciones. Tras varios días de hospitalización, León XIV recibió el alta médica el sábado 17 de octubre y regresó al Vaticano para continuar su recuperación.

Aunque el procedimiento tuvo un resultado favorable, los médicos todavía deben evaluar información clínica relevante para establecer el pronóstico y determinar si necesitará tratamientos adicionales. Hasta el momento, no se han divulgado todos los detalles sobre la evolución de la enfermedad.

At his first Wednesday General Audience after having undergone surgery, Pope Leo XIV thanks everyone for their prayers and encourages the faithful to renew their trust in the goodness and mercy of God. https://t.co/5S9WGIAkJJ — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

El papa León XIV retomará sus actividades de manera gradual

Durante su aparición pública del domingo 18 de octubre, el pontífice agradeció a quienes oraron por su recuperación y reconoció el trabajo del personal médico que lo atendió. También manifestó que la experiencia lo había acercado especialmente a quienes enfrentan enfermedades y dificultades de salud.

La audiencia general de este miércoles fue su primera desde el 7 de octubre. León XIV habló ante los fieles durante el encuentro, que mantuvo su formato habitual, aunque redujo los saludos posteriores en distintos idiomas de nueve a siete.

Su agenda para las próximas semanas continúa pendiente de ajustes. El pontífice tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, pero todavía no está confirmado si cumplirá toda la gira en las fechas programadas mientras avanza su recuperación.

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