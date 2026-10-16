El papa León XIV presenta una mejoría constante tres días después de ser operado del pulmón derecho para extraer un tumor maligno, según el último parte médico divulgado por el Vaticano este viernes 16 de octubre de 2026.
Los resultados de los análisis de sangre y de una radiografía de tórax confirmaron que la recuperación del pontífice avanza con normalidad y que sus condiciones generales continúan mejorando tras la intervención realizada el martes en Roma.
Esta es la primera foto del papa tras la cirugía:
A las 12:00 horas de hoy, 16 de octubre, el Papa León XIV ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli. pic.twitter.com/onIUUVFT2uLee También
[Video] Mujer se lanzó de taxi en movimiento para escapar de un asalto; imágenes aterran Famosos siameses murieron en Colombia; su historia conmueve: “Nacimos juntos, moriremos juntos” Colombia traslada su embajada a Jerusalén y refuerza su alianza estratégica con Israel en seguridad y tecnología Abelardo de la Espriella defiende la relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos tras polémica por apoyo a María Elvira Salazar
— Vatican News (@vaticannews_es) October 16, 2026
El comunicado de la Santa Sede también destacó que León XIV se encuentra en condiciones de retomar sus responsabilidades habituales.
El Vaticano señaló que el Papa realiza sus actividades cotidianas con total autonomía, con lo que busca transmitir tranquilidad sobre su capacidad para continuar al frente de la Iglesia católica durante su recuperación.
El informe médico mantiene una perspectiva favorable sobre su evolución, aunque el pontífice permanece bajo seguimiento médico en el hospital Gemelli de Roma.
Mientras tanto, algunas personas se han acercado al centro hospitalario para rezar por su recuperación.
La intervención quirúrgica tuvo como objetivo retirar un tumor maligno localizado en el pulmón derecho. Por ahora, el Vaticano no ha divulgado detalles adicionales sobre el tipo de tumor, su extensión ni el tratamiento posterior que podría necesitar el Papa.
El nuevo reporte ofrece señales positivas sobre su estado de salud y confirma que, pese a la operación, León XIV mantiene autonomía para atender sus obligaciones diarias.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO