Por: Caracol TV

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El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice este domingo, después del rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

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Según explicó, el hallazgo se produjo durante unos controles médicos recientes. El nódulo fue identificado en una fase muy inicial y se encuentra bien localizado, por lo que los especialistas recomendaron realizar una intervención para retirarlo.

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El pontífice también manifestó que, siguiendo las recomendaciones de los médicos, decidió someterse a la operación en los próximos días. Al terminar su mensaje, agradeció las muestras de cercanía y pidió a los fieles que lo acompañaran con sus oraciones.

¿Cuándo será operado el papa León XIV?

Tras el anuncio, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, entregó detalles sobre el procedimiento y el tiempo estimado de recuperación.

De acuerdo con su comunicación, la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y requerirá una hospitalización posoperatoria de aproximadamente siete días.

La intervención se realizaría en el hospital Agostino Gemelli, en Roma, centro médico que cuenta con instalaciones privadas para el uso del Vaticano desde la década de 1980.

Durante su recuperación, el papa deberá suspender temporalmente sus actividades oficiales. Por ahora, la información divulgada se refiere a la detección del nódulo y a la decisión médica de extirparlo; no se han aportado detalles adicionales que permitan establecer un diagnóstico más allá de lo comunicado por el pontífice y su portavoz.

¿Está en riesgo su viaje a Latinoamérica?

La noticia se conoce a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Aunque la operación implicará una pausa en su agenda durante la recuperación, sus declaraciones previas al anuncio apuntaron a que la visita pastoral a Latinoamérica sigue contemplada.

Durante el Ángelus, el pontífice saludó especialmente a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, así como a quienes participaron en una procesión con la imagen del Cristo crucificado, una de las principales devociones religiosas del Perú.

En ese momento, León XIV agradeció las oraciones de los fieles por la visita pastoral que espera realizar en ese país. Sin embargo, el desarrollo de su recuperación será determinante para conocer si se mantiene el itinerario previsto.

Giorgia Meloni expresó su respaldo al pontífice

Una de las primeras reacciones tras conocerse la noticia fue la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien manifestó su apoyo personal y el del Gobierno de Italia ante la próxima hospitalización del papa.

La mandataria destacó la serenidad con la que León XIV comunicó su situación de salud y aseguró que confía en que los italianos le expresarán su afecto y respaldo durante este proceso.

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El anuncio ha generado muestras de acompañamiento hacia el pontífice, quien fue elegido en mayo de 2025 para suceder al papa Francisco y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el cargo. León XIV cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre y también cuenta con nacionalidad peruana, tras sus años de labor misionera y episcopal en ese país.

Por ahora, la atención está puesta en la intervención quirúrgica y en la evolución del papa durante los días posteriores. La información oficial conocida hasta el momento señala que el procedimiento busca extirpar el nódulo detectado en una fase temprana y que la hospitalización prevista sería de alrededor de una semana.

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