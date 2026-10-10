Por: El Espectador

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Un reciente estudio dirigido por Roselyn Campbell de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, aporta nueva luz sobre los rituales funerarios de los primeros reyes de Egipto. La investigación, publicada en la revista Frontiers in Environmental Archaeology, se enfocó en los enterramientos subsidiarios hallados en la necrópolis de Umm el-Qaab, en Abidos. Allí, hacia la Primera Dinastía egipcia (aproximadamente entre 3078 y 2900 antes de Cristo), gran cantidad de funcionarios y artesanos fueron sepultados alrededor de las tumbas reales, en una práctica que, según se ha sospechado desde hace décadas, podría estar relacionada con sacrificios humanos tras la muerte del soberano.

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La hipótesis de que estos acompañantes reales hubieran sido sacrificados fue mencionada por el arqueólogo británico Flinders Petrie a comienzos del siglo XX, quien excavó dichas tumbas. No obstante, Petrie no halló en su momento evidencias claras de violencia en los restos óseos, lo que dejó abierta la discusión sobre si estos entierros representaban sacrificios rituales o no.

Para responder a este misterio, Campbell analizó 46 cráneos que se conservan en la Universidad de Cambridge y que pertenecen a personas sepultadas en estos recintos funerarios. El análisis moderno reveló que 18 de estos cráneos presentaban traumatismos craneales perimortem, es decir, heridas ocurridas en el momento de la muerte, cuando el hueso aún tiene características del tejido vivo. Las fracturas identificadas fueron, en su mayoría, lineales a lo largo de la bóveda craneal, aunque también se detectaron heridas causadas por objetos cortantes, como una lesión penetrante en la cabeza y otra en el ojo.

De acuerdo con Campbell, la localización y el tipo de fracturas ofrecen pistas significativas: en contextos forenses actuales, lesiones sobre ciertas áreas de la cabeza, como por encima de la “línea del ala del sombrero”, suelen indicar golpes intencionales más que accidentes. Campbell señala que le parece improbable que un número tan elevado de individuos, de una muestra relativamente pequeña, haya sufrido daños semejantes producto de caídas. Además, enfatiza que las heridas detectadas probablemente condujeron a una muerte rápida por pérdida de conciencia y hemorragias internas.

No obstante, Campbell reconoce limitaciones: los cráneos analizados equivalen apenas entre el 5 y el 15 por ciento del total de entierros en cada recinto, y en algunos casos no se puede descartar que las heridas hayan ocurrido poco después de la muerte, lo que complica concluir si fueron realmente la causa del deceso.

La investigadora concluye que, aunque los resultados deben considerarse con cautela, el uso de técnicas modernas en restos antiguos permite reexaminar hipótesis históricas y descubrir detalles insospechados, incluso cuando se cuenta con muestras incompletas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué evidencias encontró la Universidad de Purdue sobre posibles sacrificios en tumbas egipcias antiguas?

La investigación de la Universidad de Purdue analizó 46 cráneos de funcionarios y artesanos enterrados junto a los primeros reyes egipcios y halló traumatismos craneales perimortem en 18 de ellos, como fracturas lineales y lesiones por objetos cortantes, lo cual sugiere la posibilidad de sacrificios rituales tras la muerte de los soberanos, de acuerdo con lo informado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology.

¿Qué es un traumatismo perimortem y por qué es relevante para este estudio arqueológico?

Un traumatismo perimortem es un daño físico en huesos que ocurre alrededor del momento de la muerte, cuando el hueso todavía conserva la elasticidad del tejido vivo. Esto es importante porque permite diferenciar heridas que ocurrieron antes o justo al fallecer, lo cual ayuda a identificar posibles causas de muerte y en contextos arqueológicos, a determinar si existió violencia o sacrificios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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