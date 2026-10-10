Por: El Espectador

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El proyecto titulado "Super tree hero and the five kingdoms", liderado por la abogada y creadora Katherina Bach, se ha destacado a nivel internacional al clasificar entre los cinco finalistas del MIPJunior Pitch 2026, una de las más reconocidas competencias de entretenimiento infantil y juvenil organizada por MIP Markets. Este certamen se llevará a cabo en Cannes entre el 10 y el 11 de octubre. La importancia de esta serie radica en su enfoque refrescante sobre los desafíos ambientales contemporáneos, a través de un mensaje de esperanza activa dirigido a la infancia y la juventud.

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De acuerdo con la comunicación oficial, la serie se caracteriza por entrelazar la investigación científica y el entendimiento de los ecosistemas con tecnologías emergentes, utilizando una narrativa llena de cuentos, aventuras y travesuras. Los protagonistas, niños y niñas que representan los cinco grandes reinos de la naturaleza (vegetal, animal, hongos, algas y microorganismos), se encuentran con un oráculo mágico. Así, la historia busca acercar a la niñez a valores universales, promover la reconexión con la naturaleza y fomentar la búsqueda conjunta de soluciones en defensa de la Tierra.

Bach, quien comenzó a interesarse en proyectos de divulgación científica en 2017 durante su paso por el Ministerio de Ambiente en el área de cambio climático, ha priorizado la creación de iniciativas educativas. Fue allí donde concibió la iniciativa ZERI y participó en la producción de libros infantiles que traducen conceptos científicos a un lenguaje visual accesible para los menores.

La inspiración para crear la trama de la serie surgió en la intimidad de su vida familiar, al tratar de explicarles a sus hijos la riqueza de los reinos naturales y la relevancia de la educación en valores. Sus tres hijos contribuyeron en la construcción de los personajes y el desarrollo de la narrativa. Adicionalmente, la experiencia de Bach en Sudáfrica fue fundamental, influyendo en la creación del antagonista, el señor Pollsmor, cuyo origen está ligado al nombre de una cárcel sudafricana. Este personaje representa la desconexión humana y la falta de conciencia ambiental, pero deja abierta la posibilidad de transformación y redención.

Durante el proceso de preparación, Bach destacó que las historias generaban risas y reflexión en sus hijos, y subrayó que su propuesta busca enseñar que la tecnología, bien empleada, puede convertirse en aliada para la reconexión con la naturaleza. Su enfoque va más allá de un activismo ecológico estricto; pretende promover la bondad, el pensamiento crítico y la cooperación, demostrando a los niños que todos pueden aportar en la protección del planeta desde sus capacidades. Esta iniciativa será presentada ante un jurado internacional conformado por representantes de Disney Kids & Family, BBC, Tencent Video, Cottonwood Media y M6/Gulli. La selección de este proyecto demuestra que existe un espacio creciente para las historias con un enfoque esperanzador y educativo en el mercado global infantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propuesta presenta la serie "Super tree hero and the five kingdoms" frente a los retos ambientales?

La serie plantea una perspectiva de esperanza activa y reconexión con la naturaleza, promoviendo valores universales y enseñando a los niños a comprender cómo funcionan los ecosistemas y su importancia. Propone que, mediante la empatía, el conocimiento científico y el uso responsable de la tecnología, la niñez puede involucrarse en la protección de la Tierra desde la colaboración y la curiosidad.

¿Quién es el villano señor Pollsmor en "Super tree hero and the five kingdoms" y qué representa?

El señor Pollsmor, personaje inspirado en el nombre de una cárcel sudafricana, encarna la desconexión humana y la falta de conciencia sobre el impacto ambiental de nuestras decisiones. Más que un símbolo de maldad, representa la posibilidad constante de cambio y redención, incentivando la reflexión sobre nuestras acciones y su efecto en el planeta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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