Por: El Espectador

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La pega de arroz, un clásico dentro de la gastronomía colombiana, destaca por su textura crocante y su potente sabor. De acuerdo con la receta detallada por El Espectador, esta preparación requiere ingredientes comunes pero con una combinación que resalta matices interesantes. Para llevar a cabo este plato, se necesitan dos tazas de arroz ya cocido, dos cucharadas de aceite de oliva, una de salsa de soya y media cucharadita de ajo en polvo. El proceso de cocción es clave: luego de mezclar estos ingredientes, la preparación se extiende en la canasta de una freidora de aire y se deja cocinar a 200 °C durante 30 minutos, hasta lograr el punto exacto de crocancia.

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La receta se enriquece con una ensalada fresca, compuesta por ingredientes variados como cebolla morada (pasada por agua caliente y luego por hielo para suavizar su sabor), pimentón en cuadritos, tomates cherry partidos, hojas de hierbabuena refrescadas, pepino sin semillas y en medias lunas, y atún enlatado escurrido. Todas estas verduras y el atún conforman la base de la ensalada, aportando un balance entre frescura y proteína.

El punto diferencial de este plato radica en el aderezo, hecho a base de zumo de limones mandarinos, cilantro finamente picado, miel, mayonesa, sal y pimienta, según indica la receta. Este aderezo integra sabores cítricos y dulces, además de la suavidad de la mayonesa, envolviendo la ensalada en un perfil de sabor completo.

Una vez preparados, los ingredientes se unen en un bowl grande, mezclando cuidadosamente el pepino, pimentón, cebolla, tomates, hierbabuena y atún. Se incorpora la pega de arroz en trozos y se baña con el aderezo justo antes de servir, con el fin de conservar la textura crujiente del arroz.

En cuanto a la historia del atún, la misma fuente señala que este alimento tiene origen en la Era primaria y fue gracias al descubrimiento de Nicolas Appert, a finales del siglo XVIII, que se logró su conservación en envases herméticos después del calentamiento. Este avance convirtió al atún en uno de los ingredientes más versátiles y presentes en la cocina, ubicado actualmente como un favorito en ensaladas, tortas y diversas fusiones con verduras frescas o cocidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logra el arroz crocante conocido como pega en la receta colombiana?

El arroz crocante, también llamado pega en Colombia, se consigue al mezclar arroz cocido con aceite de oliva, salsa de soya y ajo en polvo, y luego cocerlo en una freidora de aire a 200 °C durante 30 minutos, hasta lograr la textura deseada. Es importante no omitir este paso para obtener un resultado crujiente, según las indicaciones de El Espectador.

¿Por qué se recomienda pasar la cebolla morada por agua caliente y luego por hielo para la ensalada?

Según la receta citada, este proceso suaviza el sabor intenso de la cebolla morada, permitiendo que se integre mejor en la ensalada sin que su sabor predomine sobre los demás ingredientes. Al hervirla unos segundos y luego enfriarla rápidamente, se reduce su pungencia y se mantiene una textura adecuada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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