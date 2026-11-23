Por: El Espectador

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El cheesecake saludable y sin horno que presenta Cocinable y Saludable está pensado para quienes buscan opciones nutritivas pero deliciosas, todo en una preparación sencilla y rápida. La receta utiliza ingredientes clave como almendras, avena en hojuelas, mantequilla clarificada, miel de abeja, marañones, yogur griego, jugo de limón y una pizca de sal. De acuerdo con Cocinable y Saludable, una de las principales bondades de este postre es que no lleva azúcar refinada, lo que lo convierte en una alternativa adecuada para quienes cuidan su alimentación. Además, la preparación evita el uso de horno y se monta en vasitos o frascos pequeños, lo que facilita tanto el proceso como el montaje y presentación.

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Las almendras, que se licúan junto con la avena en hojuelas y se mezclan con mantequilla clarificada y miel, forman una base crocante y nutritiva. Según Cocinable y Saludable, las almendras son fuente de fibra, vitamina E y grasas insaturadas, que favorecen la salud. Los marañones (nuez de la India) y el yogur griego conforman la crema del cheesecake. Cocinable y Saludable señala que los marañones aportan minerales como magnesio y zinc, esenciales para distintas funciones corporales, mientras el yogur griego suma proteína y probióticos, importantes para el sistema digestivo. Asimismo, la avena en hojuelas que se emplea puede certificarse sin gluten si es necesario, lo que amplía el alcance de esta receta a personas con necesidades dietéticas específicas.

El montaje de este postre es tan sencillo como versátil: basta con distribuir la base en pequeños recipientes, añadir la crema y terminar con fruta fresca al gusto, sugiriendo Cocinable y Saludable utilizar la que se tenga disponible en casa. Puede servirse a temperatura ambiente o enfriarse previamente, entre 30 minutos y una hora, para conseguir una textura más firme y refrescante.

En cuanto al contexto histórico, Cocinable y Saludable indica que el cheesecake tiene raíces que remontan a la antigua Grecia, donde era preparado con queso, miel y harina. Según la misma fuente, fue adaptado a lo largo de los siglos por romanos y distintas culturas europeas, hasta que finalmente adquirió su forma cremosa y moderna en Estados Unidos tras la invención del queso crema en 1872.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer cheesecake saludable sin horno y sin azúcar refinada?

Para preparar un cheesecake saludable y sin horno, Cocinable y Saludable propone usar una base de almendras, avena en hojuelas, mantequilla clarificada y miel de abeja. La crema se elabora con marañones, yogur griego, miel, jugo de limón y una pizca de sal. El postre se arma en pequeños recipientes, se corona con fruta al gusto y no requiere cocción en horno ni azúcar refinada entre los ingredientes.

¿Qué beneficios aportan los ingredientes del cheesecake saludable?

Los ingredientes seleccionados para este cheesecake ofrecen varios beneficios. Las almendras suman fibra, vitamina E y grasas insaturadas; los marañones aportan minerales como magnesio y zinc; el yogur griego aporta proteína y probióticos, y la avena en hojuelas contiene betaglucanos, un tipo de fibra vinculada con la salud digestiva y cardiovascular, según datos de Cocinable y Saludable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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