Por: El Espectador

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La cultura gastronómica de los Llanos Orientales de Colombia tiene en la mamona y la ternera a la llanera dos de sus preparaciones más emblemáticas, ambas unidas por el protagonismo de la carne y el fuego, pero separadas por detalles esenciales en la elección del animal y el método de cocción. Según la explicación de Camilo Currea, chef y conocedor de la tradición llanera, la mamona se caracteriza por el uso de carne de ternera muy joven, que aún se alimenta de leche materna. Esta característica otorga a la carne una textura suave y una delicadeza que es difícil de igualar en animales de mayor edad.

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El proceso de cocción de la mamona implica partir el animal en grandes piezas y ensartarlas en varas de madera, que se ubican alrededor de una hoguera. En este método, la carne nunca toca una parrilla ni barrotes metálicos, sino que recibe el calor y el humo de manera indirecta. Esta exposición lenta y prolongada transforma gradualmente los tejidos conectivos, especialmente el colágeno, resultando en piezas tiernas y jugosas con un marcado sabor a leña. Además, como señala Currea, la mamona es tradicionalmente considerada, junto a la ternera a la llanera, una expresión esencial de la cocina de esta región.

Por su parte, la ternera a la llanera emplea una técnica muy similar, pero puede prepararse con animales de mayor tamaño y edad. De acuerdo con la clasificación del Ministerio de Cultura de Colombia citada por el chef, estas dos preparaciones se identifican en realidad como una sola variante culinaria, aunque reciben nombres diferentes según el contexto regional y las costumbres locales.

La carne asada, en cambio, representa un término mucho más amplio y puede incluir variados métodos de cocción. Si se busca diferenciarla de las preparaciones llaneras, el asado a la parrilla es el ejemplo más claro: la carne se pone directamente sobre barrotes metálicos, situados sobre brasas de carbón o leña, lo que la expone a temperaturas más elevadas. Este proceso, ideal para cortes tiernos como el lomo, la chata o la punta de anca, permite un dorado intenso y rápido, aprovechando la grasa intramuscular y la naturaleza más blanda de estos músculos.

En conclusión, la diferencia clave entre la mamona, la ternera a la llanera y la carne asada está en el método de cocción. Mientras el asado prioriza altas temperaturas para cortes tiernos y rápidos, las preparaciones llaneras emplean el calor indirecto y la paciencia, permitiendo que hasta los músculos más firmes del animal se transformen en platos deliciosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre mamona, ternera a la llanera y carne asada?

La diferencia principal radica en la selección del animal y en el método de cocción. La mamona utiliza carne de ternera muy joven y se cocina en piezas grandes, ensartadas en varas de madera y expuestas al humo y calor indirecto de una hoguera. La ternera a la llanera comparte esta técnica, pero puede usar animales de mayor tamaño y edad. Por último, la carne asada se suele preparar sobre una parrilla metálica, con temperaturas altas y cortes más tiernos, en un proceso más rápido.

¿Qué cortes de carne se utilizan en la mamona y cómo afecta la cocción lenta al resultado final?

En la mamona se emplean grandes piezas de carne, que pueden incluir músculos firmes como el pecho, el morrillo y el vacío. El método de cocción lenta y al calor indirecto favorece la transformación del colágeno presente en estos cortes, lo que permite obtener una textura tierna y jugosa, al tiempo que la carne absorbe los aromas de la leña utilizada en la hoguera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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