Por: El Espectador

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La ensalada de pasta con pollo y aderezo de yogur griego, miel y ajo es una propuesta fresca y versátil dentro de la gastronomía latinoamericana. Según información publicada en El Espectador, la elaboración de este plato parte de una base de pasta tipo farfalle —aunque usted puede seleccionar cualquier variedad de su preferencia— en combinación con pechuga de pollo cocida y desmenuzada. La preparación demanda en total 45 minutos, divididos en 20 de preparación y 25 de cocción, y rinde para cuatro porciones.

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Para potenciar el sabor, la pasta cocida debe ser mezclada, aún tibia, con ingredientes como aceite de oliva, paprika, ajo y cebolla en polvo, queso parmesano, sal y pimienta. Un paso diferenciador es su paso por la freidora de aire a 180 °C durante 10 a 15 minutos, proceso que proporciona una textura dorada y crujiente. Es importante evitar amontonar la pasta dentro del electrodoméstico para asegurar una cocción uniforme, por lo que podrían requerirse varias tandas.

El aderezo, que fusiona sabores intensos y cremosos, se concocta a partir de yogur griego natural, mayonesa, aceite de oliva, mostaza Dijon, miel, ajo rallado, jugo de limón, hojuelas de chile rojo y queso parmesano. El toque final de sal y pimienta da equilibrio a la mezcla. Esta salsa, según El Espectador, cubre generosamente una mezcla compuesta por el pollo, pepino en cubitos, cebolla morada finamente picada, tomates cherry y pepinillos, logrando un ensamblaje de texturas y sabores reconocible.

La particularidad de incorporar la pasta crujiente justo antes de servir garantiza que su textura se mantenga. Así, se obtiene una ensalada de carácter crocante y fresco, ideal para quienes buscan explorar nuevas alternativas culinarias.

Respecto al ingrediente central del aderezo, el yogur griego presenta una rica historia: elaborado tradicionalmente con leche de oveja, se destaca por un proceso de colado que elimina suero y parte de la lactosa, según destaca la misma fuente. Este método no solo otorga mayor espesor y contenido proteico, sino que responde a necesidades históricas de la alimentación en la antigua Grecia, donde la leche de cabra y de oveja era crucial en la dieta. Su textura y características han trascendido hasta la cocina contemporánea, aportando sabor y nutrición a distintas recetas.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se obtiene la textura crujiente de la ensalada de pasta con pollo y aderezo de yogur griego?

La textura crujiente de esta ensalada se logra al llevar la pasta previamente cocida y sazonada a la freidora de aire a 180 °C durante 10 a 15 minutos, tal como detalla El Espectador. Este paso es esencial para que la pasta adquiera una consistencia dorada y crocante, destacando en contraste con el resto de los ingredientes frescos y el aderezo cremoso.

¿Qué beneficios aporta el yogur griego en la preparación del aderezo para ensaladas?

El yogur griego, según lo explicado por El Espectador, es rico en proteínas y bajo en azúcar por su proceso de colado, que elimina suero y parte de la lactosa. Esto se traduce en un aderezo más cremoso, con textura espesa y un perfil nutricional favorable para quienes buscan reducir el consumo de azúcar y aumentar la ingesta de proteínas en sus comidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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