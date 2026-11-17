Por: El Espectador

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El patacón relleno de cerdo desmechado es una preparación representativa de la gastronomía colombiana que resalta por su sabor y versatilidad. Para lograr este plato, usted debe utilizar ingredientes básicos pero llenos de sabor, como el plátano verde, la pierna de cerdo, verduras y algunas especias al gusto. El proceso comienza con la cocción de la carne. Según las indicaciones, la pierna de cerdo se sala, se condimenta con pimienta y se lleva a la olla a presión acompañada de tomate, cebolla, ajo y agua. Este paso, que dura entre 35 y 40 minutos desde que la olla alcanza la presión, es crucial para conseguir la textura adecuada, ya que la carne debe quedar muy blanda para poder desmecharla fácilmente.

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Una vez que la carne esté lista, se retira y se desmecha cuidadosamente. Después, el caldo con las verduras que resultó de la cocción se procesa en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta salsa se reduce en una sartén a fuego medio hasta que espese, punto en el que se reincorpora la carne desmechada y se ajusta la sal según el gusto. Mientras tanto, se pelan y rallan los plátanos verdes por el lado más fino del rallador. Esta masa se mezcla con una pizca de sal, formando el envoltorio de los patacones.

Para armar los patacones rellenos, se extiende una capa delgada de plátano rallado sobre plástico, se pone una porción del cerdo en el centro y luego se cubre con más plátano, presionando los bordes suavemente para sellar el relleno. Es clave, según la recomendación de la receta, congelar estos patacones entre 30 minutos y una hora antes de freírlos; esto sirve para que mantengan su forma y no se desarmen durante la fritura.

El siguiente paso es la fritura. Se cuecen en abundante aceite caliente, alrededor de 180°C, durante cuatro o cinco minutos por cada lado, hasta que logren un color dorado y una textura crujiente. Al finalizar, es recomendable escurrirlos sobre papel absorbente y servirlos inmediatamente, para disfrutar al máximo su consistencia y sabor. Según El Espectador, la pierna de cerdo sigue siendo una opción idónea para el relleno gracias a su jugosidad y versatilidad, haciendo que esta receta también sirva de base para otras variantes.

¿Cuál es el secreto para un patacón relleno de cerdo desmechado perfecto?

Lograr un patacón relleno exitoso depende de pasos claves como usar pierna de cerdo bien salpimentada, cocinarla en olla a presión para que quede blanda, desmecharla y mezclarla con una salsa espesa de sus propios jugos y verduras. Además, congelar los patacones antes de freír es esencial para conservar su forma y textura crujiente al final.

¿Cómo se debe preparar el plátano para el patacón relleno?

De acuerdo con la receta, el plátano verde debe ser pelado y rallado por el lado más fino del rallador. Luego, se mezcla con sal y se utiliza como envoltorio, presionándolo alrededor del relleno para sellarlo bien antes de congelar y freír, logrando así la base crocante tradicional de este plato colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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