Por: El Espectador

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La emergencia desencadenada por el incendio en el centro comercial Gran San, ubicado en San Victorino, dejó una estela de preocupación entre los comerciantes que esperaban respuesta respecto a la devastadora pérdida de su mercancía. De acuerdo con El Espectador, aunque las llamas fueron controladas en la madrugada, el segundo piso permaneció cerrado, mientras Bomberos Bogotá e Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) evaluaban el estado de la estructura y limitaban el acceso a la zona afectada. La conflagración causó la pérdida total en diez locales y daños por humo y calor en otros doce, sumando un total de veintidós comercios golpeados directamente por el incidente, sin dejar personas lesionadas.

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Hasta el momento, la causa del incendio sigue siendo un incógnita. El equipo especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá mantiene las pesquisas en la zona, sin atribuir por ahora el origen a fallas eléctricas, sobrecarga o alguna otra fuente. Según el mismo medio, la investigación oficial deberá determinar el punto de inicio, patrones de propagación y los factores materiales que contribuyeron a la magnitud de la emergencia. Por su parte, Idiger impuso restricciones estrictas en 27 locales y 13 parqueaderos mientras avanzan las inspecciones.

Este episodio pone de manifiesto un problema recurrente en zonas comerciales capitalinas: la combinación de instalaciones eléctricas al límite, construcciones antiguas y bodegaje de mercancía crea un ambiente propicio para que cualquier chispa pueda convertirse rápidamente en incendio. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en estudios citados también por El Espectador, solo en 2025 se registraron 899 incendios estructurales en Bogotá, de los cuales 133 correspondieron a edificaciones de uso comercial. A pesar de que la mayoría (76,08 %) fue catalogada como accidental y una significativa proporción relacionada con el origen eléctrico, un alto número de casos continúa sin clasificación definitiva.

Bomberos Bogotá recomienda a comerciantes y administradores no saturar los tomacorrientes, evitar el uso constante de extensiones, realizar revisiones periódicas con expertos y mantener rutas de evacuación despejadas. Todo esto apunta no solo a minimizar riesgos sino a proteger la integridad de quienes laboran y visitan estos espacios. Mientras tanto, la administración del Gran San mantiene el control de acceso y no ha emitido un cálculo oficial sobre las pérdidas económicas, en espera de los reportes técnicos que determinarán cuándo los afectados podrán retomar sus actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de los locales afectados por el incendio en el Gran San?

Aunque el fuego fue controlado, el segundo piso sigue cerrado por motivos de seguridad. Según El Espectador, diez locales sufrieron pérdida total y doce presentan daños parciales o por humo. Idiger mantiene restricciones temporales en 27 locales y zonas de parqueo, y todavía no se ha establecido una fecha para reabrir estos espacios ni se reportan cifras oficiales de las pérdidas económicas.

¿Qué recomienda Bomberos Bogotá para prevenir incendios en centros comerciales?

De acuerdo con lo reportado por El Espectador, Bomberos Bogotá aconseja no sobrecargar tomacorrientes ni utilizar extensiones como conexiones permanentes, realizar revisiones regulares de las instalaciones eléctricas con personal calificado, mantener despejadas las rutas de evacuación, verificar elementos como extintores y sistemas de detección, y reportar cualquier anomalía eléctrica de inmediato a la línea 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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