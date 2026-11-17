Por: El Espectador

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Un hombre de 57 años fue rescatado tras permanecer casi 48 horas secuestrado en una vivienda del barrio El Amparo, en Kennedy. Su desaparición fue reportada a la línea antisecuestro 165 de la Policía, lo que activó de inmediato labores de búsqueda por parte del Gaula, el grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la versión oficial citada por El Espectador, el comerciante había salido de un local en la Zona T de Bogotá, acompañado por varias personas, y posteriormente fue conducido primero a un hotel en Teusaquillo y luego a la casa donde finalmente lo retuvieron.

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Al momento del rescate, la víctima estaba atada de pies y manos con cables y mostraba aparentes signos de haber sido drogada con una sustancia aún no identificada, supuestamente utilizada por los secuestradores para doblegar su resistencia. El procedimiento policial permitió la captura en flagrancia de dos adultos y la aprehensión de un adolescente de 16 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades para esclarecer su responsabilidad por el presunto delito de secuestro extorsivo.

Según el informe, el rápido reporte de la desaparición y la información enviada por la pareja del comerciante sobre la ubicación del teléfono celular facilitaron el accionar efectivo del Gaula. Cuando los uniformados llegaron al inmueble, algunos sospechosos intentaron huir por los techos, pero la intervención policial fue inmediata tras escuchar los llamados de auxilio de la víctima. Durante la inspección, se incautaron cinco teléfonos móviles, un frasco de clonazepam y elementos personales del comerciante. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado cuáles fueron las drogas suministradas ni el estado médico preciso del rescatado después del operativo.

Las primeras indagaciones indican que los secuestradores usaron el teléfono de la víctima para enviar mensajes de voz a sus allegados, exigiendo sumas que iban desde 1 millón hasta 30 millones de pesos por su liberación. Uno de los implicados sería una mujer que acompañó al comerciante en la Zona T, versión que deberá clarificarse ante un juez en medio del proceso judicial en curso.

Este caso sucede mientras se registran otros operativos recientes contra bandas que, según la Policía, se dedican a retener y extorsionar personas en la ciudad. Por ejemplo, a comienzos de noviembre se dieron capturas relevantes en la lucha contra estructuras dedicadas al secuestro extorsivo y la modalidad conocida como paseo millonario. De acuerdo con cifras oficiales, hasta agosto de 2026 los casos de secuestro en Bogotá habían disminuido un 56 % respecto al mismo periodo del año anterior, y las extorsiones descendieron un 6 %. Las autoridades insisten en la importancia de no acceder a pagos y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a la línea 165.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa el Gaula de la Policía en casos de secuestro extorsivo en Bogotá?

El Gaula es un grupo especializado de la Policía Nacional encargado de combatir el secuestro y la extorsión. Según la información referenciada por El Espectador, tras recibir denuncias a través de la línea 165, el Gaula coordina la investigación, rastrea ubicaciones, realiza labores urgentes de búsqueda y ejecuta operativos de rescate, como ocurrió en el reciente caso del comerciante secuestrado en Kennedy.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante casos de secuestro o extorsión en Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, ante cualquier exigencia de dinero o desaparición sospechosa, la prioridad es evitar negociaciones o pagos directos a los delincuentes y acudir rápidamente a la línea gratuita 165 del Gaula. La inmediatez en el reporte, como se evidenció en este caso, resulta fundamental para la efectividad de las acciones policiales y la protección de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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