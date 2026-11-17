Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá refuerza su compromiso con la protección y el bienestar animal a través de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. En esta ocasión, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de 3.000 nuevos cupos para la esterilización de animales en la Unidad de Cuidado Animal (UCA). De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa se desarrollará entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, bajo el programa “Corta a Tiempo, esteriliza”, dirigido especialmente a sectores vulnerables de la ciudad.

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El programa contempla la atención gratuita para animales de compañía pertenecientes a poblaciones con necesidades prioritarias como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes. Además, tiene un enfoque especial en hogares de estratos 1, 2 y 3, facilitando así el acceso a servicios de salud y control de natalidad animal a comunidades que, en muchas ocasiones, encuentran barreras para acceder a estos servicios básicos.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, destacó el impacto de estas jornadas, señalando: "Cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal en nuestra ciudad cada vez más animalista". De acuerdo con la entidad, los procedimientos no solo salvan vidas al evitar camadas no deseadas, sino que también previenen enfermedades y mejoran el bienestar de los animales, mitigando riesgos de abandono.

Para acceder al programa, los animales deben estar en buen estado de salud, tener entre 4 meses y 8 años de edad y, en el caso de las hembras, no estar en celo ni en gestación. Si la hembra ha estado en celo o ha tenido cría, debe esperar un mínimo de 45 días antes del procedimiento. Se recomienda realizar exámenes prequirúrgicos como cuadro hemático y análisis de ALT y creatinina. Además, el día de la cirugía, el animal debe estar en ayuno y ser transportado según su especie (collar y traílla para caninos; guacal o maletín para felinos).

El IDPYBA invita a la ciudadanía a programar sus turnos y consultar el calendario de atención a través de los canales oficiales, reiterando el compromiso de construir una Bogotá cada vez más consciente del bienestar animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los cupos gratuitos de esterilización de animales en Bogotá?

Para acceder a los cupos gratuitos de esterilización ofrecidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá, las personas interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos: llevar un animal en buen estado de salud, cumplir con la edad indicada y seguir las instrucciones prequirúrgicas. También, es necesario programar el turno y presentar la documentación solicitada, como la fotocopia de cédula y de un recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3.

¿Cuáles son los beneficios de esterilizar a los animales de compañía según el IDPYBA?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la esterilización evita la sobrepoblación, reduce el abandono y el maltrato animal, previene enfermedades, mejora el comportamiento de los animales y disminuye el riesgo de que estos sean dejados en condición de vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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