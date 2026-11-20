Por: El Espectador

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La llegada de una nueva Zona Local de Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, marca un momento importante para Bogotá y el desarrollo tecnológico de Colombia. Según el anuncio oficial realizado el 20 de noviembre, la capital colombiana se incorpora a la red mundial de más de 30 áreas metropolitanas que cuentan con este tipo de infraestructura, lo que representa un avance en la posibilidad de acceder a capacidades avanzadas de procesamiento, almacenamiento y conectividad local. Así, empresas y usuarios del país podrán ejecutar aplicaciones y gestionar datos directamente en Colombia, con tiempos de respuesta mínimos gracias a la baja latencia, es decir, el retraso casi imperceptible entre la petición y la respuesta de un sistema informático.

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De acuerdo con la compañía, la Zona Local de AWS en Bogotá permitirá a las organizaciones implementar servicios de alto rendimiento sin la necesidad de invertir en la construcción y gestión de sus propios centros tecnológicos. Entre las herramientas disponibles se encuentran Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) para procesamiento, Amazon S3 y Amazon Elastic Block Store (EBS) para almacenamiento, además de soluciones para contenedores y conectividad empresarial, que facilitan el desarrollo y la administración de aplicaciones modernas. Este tipo de infraestructura es especialmente relevante para sectores que dependen de la inmediatez, como las transacciones financieras, los videojuegos interactivos, el sector salud y los servicios digitales al ciudadano.

La instalación en Bogotá también se conecta con la región principal de AWS en el este de Estados Unidos, en Virginia. Esto significa que las empresas colombianas pueden combinar los servicios locales con los recursos de la sede estadounidense, ampliando su capacidad para crear e innovar en productos digitales.

La apuesta por Colombia, según detalló la compañía, ha incluido pasos como la instalación de una oficina en Bogotá en 2017, la entrada de Amazon CloudFront en 2019, y la incorporación de AWS Outposts en 2021 y Direct Connect en 2023. Este crecimiento ha permitido que empresas como Bancolombia, Datacenter Colombia y Casa Toro ya aprovechen la Zona Local para mejorar procesos, ejecutar sistemas de negocio en menor tiempo y proteger información sensible dentro del país, tal como se comunicó en el anuncio original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trae la Zona Local de AWS en Bogotá para las empresas colombianas?

Las empresas colombianas pueden optimizar sus operaciones tecnológicas gracias a la baja latencia ofrecida por la Zona Local de AWS Bogotá, lo que facilita la ejecución de aplicaciones en tiempo real y el almacenamiento local de datos. Esto les permite modernizar sus plataformas sin depender de infraestructuras propias, mejorar la experiencia de sus clientes y fortalecer la gestión de información confidencial en el país.

¿Qué significa latencia en el contexto de la computación en la nube?

En tecnología, la latencia es el tiempo que tarda un dato en viajar desde su origen hasta su destino, y en el contexto de la computación en la nube, se refiere al retraso entre una petición hecha a los servidores y la recepción de la respuesta. Una menor latencia es fundamental para aplicaciones que requieren inmediatez, como servicios financieros, juegos en línea o plataformas de salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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