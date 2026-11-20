Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La primera edición de la Milagro Week, un evento enfocado en inversión y desarrollo económico, se llevó a cabo del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según el balance reportado por el Gobierno Nacional, esta cita internacional arrojó resultados sobresalientes para Colombia. Se lograron compromisos de inversión por 43.205 millones de dólares estadounidenses, cifra que representa más del doble de la meta inicial fijada en 20.000 millones de dólares. Los proyectos acordados abarcan 11 sectores económicos y tienen presencia en 24 departamentos del país y en Bogotá, con un potencial de creación de más de 55.000 empleos directos.

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De acuerdo con José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, estos logros reflejan el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas internacionales hacia el país. El funcionario subrayó que la cifra supera ampliamente las expectativas planteadas para el encuentro y remarcó la percepción positiva que los inversionistas exteriorizaron respecto al entorno colombiano durante las reuniones celebradas en Nueva York.

Entre los sectores destacados se encuentran minería, tecnología e infraestructura. Proyectos como el de AngloGold Ashanti en Quebradona, Antioquia, y las proyecciones de inversión de Mineros S.A., por más de 600 millones de dólares, fueron algunos de los principales anuncios. En materia tecnológica, sobresale el acuerdo establecido entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la empresa Meta, que tendrá una vigencia de cuatro años y busca fortalecer la formación, transformación digital y la protección de menores en el entorno digital.

En el marco de la Milagro Week se efectuaron 223 reuniones uno a uno con inversionistas, de las cuales el 73 % manifestó intención de avanzar en oportunidades dentro de Colombia. La distribución de los recursos anunciados se divide entre 21.805 millones de dólares provenientes de iniciativas empresariales y privadas, y 21.400 millones corresponden a líneas de financiación de organismos multilaterales ya anunciadas anteriormente. No obstante, el Gobierno señaló que la concreción de cada proyecto dependerá ahora del proceso de seguimiento, estructuración y autorización, y que seguirá monitorizando inversionista por inversionista para facilitar la materialización de los compromisos. La segunda edición del evento ya tiene fecha programada para marzo de 2027, en la ciudad de Madrid, España.

El resultado de la Milagro Week representa no solo una vitrina internacional para Colombia, sino también el reto de traducir esos compromisos en obras y oportunidades reales para las regiones del país, según lo enfatizó el propio vicepresidente Restrepo.

¿Cuáles son los sectores que recibieron más inversiones durante la Milagro Week?

Durante la Milagro Week, los sectores que captaron mayor atención e inversión fueron minería, tecnología e infraestructura. Se destacaron anuncios como el proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti en Antioquia y la inversión proyectada por Mineros S.A. Además, el acuerdo entre MinTIC y Meta reforzó el enfoque en tecnología y transformación digital, ampliando las perspectivas para el desarrollo de estas áreas en el país.

¿Qué pasos siguen tras los anuncios de inversión en la Milagro Week Colombia?

Después de los anuncios presentados en la Milagro Week, el Gobierno de Colombia, encabezado por el vicepresidente Restrepo, indicó que se realizará un seguimiento detallado a cada compromiso de inversión. Este proceso incluye la estructuración y obtención de licencias para los proyectos, y la facilitación administrativa para que los recursos se materialicen en obras, empleo y desarrollo en las regiones, un proceso que será vigilado de manera activa por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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