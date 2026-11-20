En medio de los movimientos en la capital colombiana, Grupo Éxito inauguró oficialmente el Éxito Outlet 20 de Julio (ver mapa) en Bogotá, convirtiéndose en el primer establecimiento comercial bajo este modelo de descuentos permanentes dentro de la capital colombiana y el segundo en todo el país.

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Esta apertura responde a la estrategia corporativa de fortalecer las alternativas comerciales disponibles para acompañar a los hogares colombianos durante sus distintos momentos de compra, ampliando tanto la variedad como las oportunidades de ahorro.

La nueva tienda demandó una inversión cercana a los $900 millones y dispone de 445 metros cuadrados de área de ventas destinados a atender la demanda de los consumidores ubicados en el suroriente de la ciudad.

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En este punto comercial, los compradores acceden a un inventario cercano a 12.000 unidades disponibles con rebajas permanentes del 40 %, 50 % y hasta el 60 % en múltiples líneas de mercancía cotidiana.

“En Grupo Éxito queremos acompañar a nuestros clientes con opciones reales de ahorro en cada visita. Sabemos la importancia que tiene para las familias encontrar calidad, variedad y buenos precios en los productos que hacen parte de su día a día. Por eso, con una inversión cercana a los $900 millones, abrimos el nuevo Éxito Outlet 20 de Julio, fortaleciendo nuestra presencia en Bogotá y acercando más alternativas de compra a los hogares”, señaló Juan Lucas Vega, gerente general de Grupo Éxito en Colombia.

El establecimiento funciona dentro de la localidad de San Cristóbal, sector urbano cuya población supera los 400.000 habitantes y destaca por su reconocido dinamismo comercial, histórico, cultural y social dentro de la capital.

Asimismo, el nuevo local aprovecha la amplia conectividad vial y peatonal generada por el Portal 20 de Julio de TransMilenio, punto estratégico que moviliza diariamente a miles de residentes y visitantes bogotanos.

¿Qué productos hay en el Éxito Outlet 20 de Julio de Bogotá?

Para responder a las necesidades cotidianas de abastecimiento y equipamiento familiar, la tienda organiza su propuesta comercial en diez líneas principales de productos con disponibilidad inmediata:

Audio y video.

Telefonía celular.

Pequeños electrodomésticos.

Grandes electrodomésticos.

Moda para damas, caballeros e infantil.

Calzado para toda la familia.

Artículos para el hogar y utensilios.

Productos de ferretería y papelería.

Juguetería variada.

Artículos de deportes y bicicletas.

Con la llegada de este formato especializado a Bogotá, la organización minorista consolida su presencia territorial y diversifica las alternativas de adquisición económica para responder eficazmente a las actuales dinámicas de consumo.

¿Quién es el dueño de Éxito?

El propietario mayoritario de Grupo Éxito es el conglomerado empresarial salvadoreño Grupo Calleja, compañía liderada por la familia Calleja y propietaria de la cadena de supermercados Súper Selectos.

Grupo Calleja asumió el control accionario de la emblemática cadena minorista colombiana en enero de 2024 tras culminar exitosamente las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en Estados Unidos y Colombia.

Mediante aquella operación financiera valorada en aproximadamente 1.175 millones de dólares por el cien por ciento de la compañía, el grupo centroamericano adquirió cerca del 86,84 % de las acciones.

Los vendedores principales fueron el grupo francés Casino Guichard-Perrachon y la compañía brasileña Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), quienes decidieron desinvertir en Sudamérica para reducir su deuda corporativa.

Actualmente, la presidencia de la junta directiva y la dirección estratégica del conglomerado cuentan con el liderazgo directo de Francisco Javier Calleja Malaina y su hijo Juan Carlos Calleja.

Por su parte, la operación ejecutiva en territorio colombiano continúa bajo la gestión de Carlos Calleja como presidente de Grupo Éxito, impulsando la modernización de tiendas y precios competitivos.

Además de controlar Almacenes Éxito en Colombia, el grupo administra marcas reconocidas como Carulla, Surtimax, Super Inter, Surtimayorista y centros comerciales operados bajo la marca Viva Malls.

Asimismo, la organización mantiene una sólida presencia internacional operando las cadenas Libertad en Argentina y Disco, Devoto y Géant en Uruguay, consolidando una plataforma comercial de alcance regional.

De este modo, Grupo Éxito dejó atrás décadas de control europeo para integrarse a uno de los grupos empresariales familiares más influyentes del sector supermercadista en América Latina.

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