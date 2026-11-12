Así como un centro comercial en Bogotá anunció un lanzamiento, la temporada de Black Days recibe un fuerte impulso en Colombia gracias al despliegue promocional diseñado por Grupo Éxito, que ofrece rebajas de hasta el 50 % en sus cadenas Éxito y Carulla.

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Los descuentos inician el 13 de noviembre mediante plataformas virtuales y desembarca en los puntos físicos el 20 de noviembre, integrando una dinámica denominada ‘Códigos Black’ que abrirá el 27 de noviembre.

Con este cronograma escalonado, la organización empresarial ratifica su propósito institucional de “alivianar el bolsillo de los colombianos” mientras facilita el adelanto de las adquisiciones correspondientes a las festividades de cierre de año.

El portafolio promocional abarca múltiples segmentos de consumo, incluyendo tecnología, pequeños y grandes electrodomésticos, moda textil, artículos para el hogar y víveres de mercado cotidiano para el abastecimiento integral de los hogares.

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Para estructurar esta jornada de precios bajos, la compañía articuló una alianza estratégica con más de 280 proveedores comerciales, garantizando inventario suficiente y variedad de referencias en todo el territorio nacional.

Sobre los beneficios de esta jornada, Ana María Lopera, gerente de Mercadeo de Grupo Éxito, detalló el propósito central de la iniciativa dirigida a los consumidores de ambas cadenas de retail.

“Los Black Days representan una oportunidad para que encuentren descuentos en categorías de gran interés durante esta temporada”, destacó la directiva al presentar los lineamientos de la campaña comercial, replicada en Portafolio.

La ejecutiva agregó que las opciones disponibles “se ajustan a sus necesidades” y permiten desde sustituir equipos domésticos antiguos hasta surtir la alacena familiar, facilitando una administración inteligente del gasto mensual.

El itinerario comercial opera en dos fases claramente diferenciadas para atender tanto a los compradores digitales como a los usuarios que prefieren recorrer presencialmente los pasillos de los supermercados e hipermercados.

Entre el 13 y el 19 de noviembre, las promociones regirán exclusivamente en canales electrónicos como exito.com, carulla.com y las aplicaciones móviles oficiales pertenecientes a las marcas Éxito y Carulla.

Esa semana inicial funciona como el lanzamiento anticipado del evento para quienes gestionan sus compras desde dispositivos móviles o computadores personales, antes de habilitar las promociones presenciales el 20 de noviembre.

Desde esa fecha y hasta el 2 de diciembre, los almacenes físicos de Éxito y Carulla activarán las etiquetas de rebajas hasta del 50%, brindando mayor flexibilidad temporal para decidir cada adquisición.

Dentro del surtido destacado figuran artículos electrónicos de alta demanda como televisores, celulares y neveras, acompañados por productos de consumo masivo entre los que sobresalen pasabocas, galletas y gaseosas refrescantes.

Una de las mayores atracciones de esta edición consiste en “Códigos Black”, una activación especial concebida para generar suspenso entre los compradores mediante rebajas ocultas sobre referencias seleccionadas en puntos específicos.

Durante el 26 de noviembre, el personal de almacenes escogidos cubrirá diversos artículos de la canasta básica, electrodomésticos, prendas de vestir y accesorios, manteniendo en reserva sus precios promocionales hasta la jornada siguiente.

El 27 de noviembre, fecha central de Black Days, las tiendas retirarán las cubiertas para revelar los descuentos especiales, los cuales conservarán vigencia estrictamente durante las horas de operación de ese único día.

De forma paralela, exito.com habilitará desde el 13 de noviembre una antesala virtual de “Códigos Black” con referencias distintas a las presenciales, exigiendo únicamente el registro previo del usuario en la plataforma.

Este mecanismo omnicanal permite conectar el tráfico digital con la experiencia en sala de ventas, incentivando a los compradores a explorar ambos ecosistemas comerciales para capturar oportunidades exclusivas de ahorro real.

El respaldo operativo de más de 280 aliados industriales resulta determinante para sostener rebajas competitivas sin comprometer la disponibilidad logística en las principales ciudades y municipios donde operan ambas enseñas.

En la práctica, este despliegue busca que los compradores logren “optimizar su presupuesto”, equilibrando la inversión en bienes durables con la compra periódica de alimentos y artículos esenciales de aseo.

Así, Grupo Éxito consolida su promesa corporativa de “alivianar el bolsillo de los colombianos”, combinando rebajas directas, compras anticipadas y dinámicas sorpresa que permanecerán activas hasta el cierre del 2 de diciembre.

Para planificar adecuadamente cada compra, conviene agendar el inicio digital del 13 al 19 de noviembre en exito.com, carulla.com y sus aplicaciones móviles oficiales antes de acudir a los almacenes.

Finalmente, resulta clave recordar el cubrimiento de mercancía el 26 de noviembre, la apertura de “Códigos Black” el 27 de noviembre y la extensión presencial hasta el 2 de diciembre.