Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Black Friday, traducido al español como Viernes Negro, representa uno de los eventos comerciales más relevantes y esperados en el mundo. Su origen se remonta a Estados Unidos, donde se estableció como el día que inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas, realizado siempre un día después del Día de Acción de Gracias. Con el crecimiento acelerado del comercio electrónico y la globalización, esta tradición traspasó fronteras y se posicionó en diversos países como el mejor momento para adquirir productos con importantes descuentos, ya sea en tiendas físicas como en plataformas digitales, según información publicada por 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

En el caso de Colombia, el Black Friday ha experimentado un crecimiento notable durante la última década, modificando significativamente los hábitos de consumo en el país. Según el portal citado, para el año 2026 se espera que la fecha oficial del Black Friday sea el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, la dinámica comercial colombiana suele prolongar este evento durante todo el fin de semana, fenómeno conocido como Black Weekend, permitiendo que las promociones y descuentos se extiendan más allá de las habituales veinticuatro horas.

Adicionalmente, este flujo de ofertas se conecta de forma directa con el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre. Esta fecha se orienta exclusivamente al comercio en internet, consolidándose como un complemento digital al Black Friday que se vive en tiendas físicas y virtuales. Las recomendaciones de los expertos, también recogidas por 90 Minutos, insisten en la importancia de planificar las compras, comparar precios con anticipación y verificar la seguridad de los portales en los que se realizarán las transacciones, lo que resulta clave para aprovechar los descuentos y evitar fraudes.

Durante el Black Friday en Colombia, las categorías que presentan mayores descuentos incluyen tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, artículos para el hogar y paquetes turísticos. En algunos casos, las tiendas y marcas adelantan sus promociones desde mediados de noviembre bajo el nombre de Black Days, modelo que busca facilitar la organización de los consumidores y permitir que las compras sean más planeadas y tranquilas.

Otra característica relevante a tener en cuenta es que, en Colombia, las compras realizadas por internet durante estas fechas están protegidas por el derecho al retracto, lo cual otorga mayor respaldo legal y seguridad al comprador en caso de que se presenten inconvenientes o se desee cambiar de opinión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Black Friday y cuándo se celebra en Colombia en 2026?

El Black Friday, o Viernes Negro, es una fecha comercial que marca el inicio no oficial de la temporada navideña y se celebra el día después del Día de Acción de Gracias estadounidense. En 2026, este evento tendrá lugar en Colombia el viernes 27 de noviembre, pero la mayoría de las promociones se extienden durante todo el fin de semana bajo el nombre de Black Weekend.

¿Qué categorías tienen los mayores descuentos durante el Black Friday en Colombia?

Durante el Black Friday en Colombia, los sectores con mayores ofertas incluyen tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, artículos para el hogar y paquetes turísticos. Muchas tiendas aprovechan esta ocasión para lanzar promociones exclusivas, incluso desde mediados de noviembre en estrategias conocidas como Black Days.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.