La llamada Ley de Rescate Fiscal, o bien llamada reforma tributaria porque en varios capítulos incluye nuevos impuestos para un sector de la población, ya es discutida por estos días en el Congreso y pretende, entre otras cosas, un apretón al cinturón en el Estado y nuevas fuentes de recaudo para el Gobierno Nacional.

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Sobre el proyecto se ha dicho de todo: que afectará más a los estratos bajos que a los altos (algo que no es verdad), que se impactará toda la canasta familiar y se desincentivará la inversión. Incluso, ya es utilizado por la oposición para atacar al Gobierno y criticar una reforma que pretende frenar el hueco fiscal que dejó la administración de Gustavo Petro.

Para hacer pedagogía e indagar en la verdadera realidad del proyecto de ley, Pulzo habló con Andrés Escobar Arango, economista y exviceministro de Hacienda, y uno de los expertos que, en su momento, construyó la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno de Juan Manuel Santos y que elevó el IVA al 19 %, tarifa que hoy se aplica en muchos productos en Colombia.

En palabras del economista, esta reforma que pretende el gobierno de Abelardo de la Espriella es una de las de más impacto que ha tenido la historia del país.

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“El objeto de esta ley es cómo cerrar las finanzas del Gobierno, ajustar mejor los ingresos a los gastos y en ese sentido es buena porque es responsable. Porque tener un hueco muy grande y esos gastos es muy peligroso para el país”, afirmó Escobar en entrevista con Pulzo.

Lo bueno de la reforma tributaria de De la Espriella

Lo que más destaca el economista es que, más allá del contenido de cada impuesto o del ajuste al gasto, la reforma busca ordenar las finanzas públicas y esto hará que a todo el mundo le bajen los costos de endeudarse. “Eso es muy bueno”, dice.

“Yo vuelvo al tema del hueco fiscal del Gobierno, al hueco entre ingresos y gastos. Cuando el hueco es tan grande como el de ahora, es tal vez el más alto que ha tenido el Gobierno nacional en su historia, tiene que pagar muchos intereses y los intereses de todo el mundo suben”, afirma el exviceministro de Hacienda.

Así mismo, ve con buenos ojos que la reforma beneficia en buena parte a los empresarios porque les bajará el impuesto de renta del 35 % al 31 %, algo que es bueno porque Colombia tiene una de las tarifas más altas para las empresas en América Latina.

“Esto les dará un poco más de oxígeno a las empresas para que inviertan, crezcan, generen empleo, etc. Bueno, buenísimo”, afirma Escobar.

Lo malo de la reforma tributaria de De la Espriella

Para el experto, el gran problema que tiene el sistema tributario en Colombia es que no se paga el IVA de manera uniforme y, a la hora de pagar el impuesto de renta, hay gente que debería estar declarando y pagando un poco más, pero no declara.

“Uno podría pensar de pronto que industrias nacientes como la de las apuestas en línea, que se están volviendo muy populares en Colombia, les van a subir durísimo los impuestos. También a los licores les va a subir durísimo”, explica.

También enfatiza en que el comercio electrónico se va a encarecer y la gente va a sentir eso en su bolsillo. “Pero, como le digo, no es pasarme de un mundo en que yo estoy bien a un mundo que me va a salir más caro, sino un mundo en el que ya me está costando que el Gobierno esté desbarajustado. Es hacer algo más responsable, que me va a implicar algo de plata del bolsillo”, advierte.

¿La reforma tributaria golpea más a los pobres que a los ricos?

El exviceministro Andrés Escobar es un convencido de que esta reforma no golpea el bolsillo de los más necesitados en Colombia, sino, por el contrario, los beneficia porque van a tener la devolución del IVA.

“Creo que el Gobierno sí ha pensado muy bien, tanto desde el punto de vista de justicia económica como de política, que la gente de menores ingresos no es la llamada a salir golpeada por una reforma de estas, porque son los que tienen la menor capacidad en su bolsillo de aguantar más impuestos”, afirma.

En contraste, da por hecho que el impacto en el bolsillo lo sentirán, en gran medida, las personas que hacen parte de la clase media en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el impuesto de renta.

“Van a poner a las personas de muy altos ingresos a pagar más nuevamente. Eso no le va a molestar yo creo a nadie, pero a personas que hoy en día declaran renta o están al borde de la renta, pero no pagan porque no puede declarar sin pagar, ahora sí les va a tocar pagar, que también son de la clase media”, explicó.

(Vea también: El lío que se armaría en Colombia con la cerveza en diciembre: ¿a muchos los ajuiciarán?)

Retos de la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella

El exviceministro también hizo pedagogía sobre algunos de los puntos más importantes del proyecto de Ley de Rescate, que podrían considerase retadores en el marco de la negociación.

Por ejemplo, dice, se va a notar mucho el incremento en el IVA para compra de carros eléctricos e híbridos, que serían gravados con el 19 %.

Da por hecho que esto llevará a que el sector tenga un impacto y se reducirán las posibilidades para comprar un carro de estas características en Colombia.

“Los carros a gasolina ya tienen el IVA al 19, entonces lo que va a hacer es nivelar un poquito la cancha. Los vehículos híbridos y eléctricos tienen otros beneficios, como en materias de impuestos y el IVA lo devuelven”, afirma.

Sobre la idea del Gobierno de gravar con IVA del 19 % la medicina prepagada, el economista asegura que sí podría ser viable, entre otras cosas, porque la mayoría de personas que acceden a estos planes tiene poder adquisitivo.

“La prepagada es como un seguro adicional de salud, al que el sistema de salud colombiano provee. Y la salud prepagada la tiene mucha gente, pero la tiene gente de relativamente altos ingresos”, agrega.

Para el exviceministro Escobar, si el Gobierno logra pasar el 80 % del articulado de la Ley de Rescate, esto sería un buen negocio y está en manos de los congresistas, principalmente, del Centro Democrático, definir la suerte del proyecto.

Esta es la entrevista completa con el experto que le da más luces a la población sobre qué tan buena o mala es la reforma que plantea el Gobierno hoy:

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.