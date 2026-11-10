Por: El Espectador

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La dirección general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) enfrenta cambios significativos tras la declaración de insubsistencia de Elizabeth Blandón Bermúdez, quien ocupaba ese cargo. De acuerdo con información de El Espectador, fuentes internas del Icfes confirmaron que el presidente Abelardo de la Espriella fue quien tomó la decisión y notificó a Blandón durante la tarde del lunes 9 de noviembre. Desde ese momento, la funcionaria cesó labores en la entidad y, hasta ahora, no se ha publicado en la página de aspirantes de la Presidencia ningún dato sobre la persona que asumirá oficialmente la dirección.

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Elizabeth Blandón Bermúdez es economista, egresada de la Universidad de Medellín, y su nombramiento como directora general del Icfes fue oficializado mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. Posteriormente, se posesionó en el cargo ante el presidente Gustavo Petro, también en agosto de ese año. Según lo consignado en el portal de la entidad, Blandón llegó con el objetivo de "posicionar a la institución como líder en la evaluación de la educación en América Latina y de fortalecer su proceso de transformación digital", lo que incluía la consolidación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y la cooperación con actores del sector educativo.

Tras la salida de Blandón, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó como directora encargada a Maribel Cristina Castro, quien se desempeñaba como directora técnica en el interior de la entidad. Es importante señalar que Blandón era una de las últimas funcionarias de alto rango nombradas en la administración de Gustavo Petro. Incluso, la entidad destacó en sus redes sociales que una de sus más recientes intervenciones públicas ocurrió a principios de noviembre, cuando participó, como directora del ICFES, en un evento realizado en Bogotá enfocado en la búsqueda de soluciones innovadoras para transformar el Estado.

Por ahora, el futuro de la dirección general del ICFES permanece pendiente y no se ha oficializado quién asumirá de manera definitiva. La noticia se encuentra en desarrollo, según indicó El Espectador.

¿Quién es Elizabeth Blandón Bermúdez y cuál era su objetivo como directora del Icfes?

Elizabeth Blandón Bermúdez es economista de la Universidad de Medellín y fue nombrada directora general del Icfes en agosto de 2023. Según la página oficial de la entidad, su objetivo principal era fortalecer la transformación digital del instituto, consolidar la aplicación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y posicionar al Icfes como referente latinoamericano en la evaluación educativa.

¿Qué implica una declaración de insubsistencia en la función pública de Colombia?

La declaración de insubsistencia es una figura administrativa en la función pública colombiana que permite remover a un funcionario de su cargo sin que necesariamente existan causas disciplinarias. En el caso de Elizabeth Blandón Bermúdez, esta declaratoria significó su cese inmediato de la dirección del Icfes, de acuerdo con información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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